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Из-за коронавируса сотрудников Twitter по всему миру попросили работать из дома

3 марта, 15:11

Ксения Капустинская

Для некоторые стран удаленную работу и вовсе сделали обязательной

Персонал компании Twitter по всему миру попросили работать из дома, чтобы остановить распространение коронавируса. как сообщает агентство AFP, речь об этом идет в блоге главы отдела кадров Twitter Дженнифер Кристи.

"Мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам по всему миру работать из дома, если они могут. <...> Наша цель – снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и окружающего мира", – заявила Кристи.

При этом работа по дому будет обязательной для сотрудников в офисах компании в Южной Корее, Гонконге и Японии, где распространение коронавируса происходит особенно быстро.

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Как известно, в мире число жертв коронавируса, по состоянию на 11:00 вторника, 3 марта, составило 3117 человек. Больше всего смертей зафиксировано в провинции Хубэй в самом Китае – 2834. После него в печальной статистике Иран – там умерли 66 человек. В Италии вирус унес жизни 52 человек. А всего в мире заразились уже свыше 90 тысяч человек в 72 странах.

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При этом в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В связи с этим правительство запустило специальный портал, посвященный коронавирусу и распространению инфекции в стране и остальном мире.

Во избежание распространения фейков, авторы сайта рекомендуют следить за обновлениями на сайтах Минздрава, Кабмина, Центра общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения, а тем, кто оказался за границей и нуждается в помощи, – связаться с посольством Украины в стране своего пребывания.

Видео: СНБО

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