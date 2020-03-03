Из-за коронавируса сотрудников Twitter по всему миру попросили работать из дома

Персонал компании Twitter по всему миру попросили работать из дома, чтобы остановить распространение коронавируса. как сообщает агентство AFP, речь об этом идет в блоге главы отдела кадров Twitter Дженнифер Кристи.

"Мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам по всему миру работать из дома, если они могут. <...> Наша цель – снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и окружающего мира", – заявила Кристи.

При этом работа по дому будет обязательной для сотрудников в офисах компании в Южной Корее, Гонконге и Японии, где распространение коронавируса происходит особенно быстро.

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Как известно, в мире число жертв коронавируса, по состоянию на 11:00 вторника, 3 марта, составило 3117 человек. Больше всего смертей зафиксировано в провинции Хубэй в самом Китае – 2834. После него в печальной статистике Иран – там умерли 66 человек. В Италии вирус унес жизни 52 человек. А всего в мире заразились уже свыше 90 тысяч человек в 72 странах.

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При этом в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В связи с этим правительство запустило специальный портал, посвященный коронавирусу и распространению инфекции в стране и остальном мире.

Во избежание распространения фейков, авторы сайта рекомендуют следить за обновлениями на сайтах Минздрава, Кабмина, Центра общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения, а тем, кто оказался за границей и нуждается в помощи, – связаться с посольством Украины в стране своего пребывания.

Видео: СНБО

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