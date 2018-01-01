Ученые определили самую безопасную для жизни страну

За последние 500 лет жителей данной страны считают самыми счастливыми на планете

Рейкьявик. Фото: pixabay

Определить наиболее безопасную для жизни страну удалось ученым из США, ею стала Исландия. Именно здесь отмечена более высокая средняя продолжительность жизни.

"Исландию по праву можно считать самым безопасным местом в мире. Здесь на сегодняшний день наблюдается наиболее низкий уровень преступности. Эта страна будет привлекательной для тех, кто боится стать "жертвой" онкологических болезней", – отмечают ученые.

Исландия смогла объединить в себе очень важные критерии, такие как очень низкую склонность местных жителей к заболеваниям, практически полное отсутствие природных катаклизмов, чистую экологическую ситуацию, низкий уровень преступности и многое другое. Более того, за последние 500 лет жителей данной страны считают самыми счастливыми на планете.

Есть еще один удивительный феномен этой страны – здесь нет комаров. Почему? Этого точно не знает никто.

Комаров нет ни в Исландии, ни на Фарерских островах, хотя в соседних странах эти мелкие и многочисленные кровопийцы чувствуют себя вполне вольготно. Что же их не пускает на эти "запрещенные территории"? Некоторые ученые утверждают, что виной всему океанический климат Исландии.

Всю правду о жизни в Исландии смотрите на видео ниже: