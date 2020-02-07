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Ученые создали мерзкую и потную роботизированную руку: видео

Технология поможет роботам лучше хватать горячие предметы и быстро охлаждаться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13

До создания роботов, которые будут неотличимы от людей, все еще далеко, но инженеры с каждым днем приближаются к этой мечте. Сейчас роботы умеют копировать человеческую мимику, эмоции, походку и отвечать на несложные вопросы. Но что, если роботы смогут подражать людям менее очевидными способами? На этот вопрос решила ответить одна группа ученых в своем последнем исследовании, опубликованном в журнале Science.

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Исследователи разработали технологию, которая позволит роботам с мягким телом из киберкожи буквально "потеть". Это необходимо для двух вещей: лучше удерживать скользкие объекты и быстро охлаждаться при захвате горячих объектов. Команда создала мягкую и водородную роботизированную руку, чтобы доказать свою концепцию. Внешняя сторона каждого из "пальцев" киберладони покрыта микропористым полиакриламидным слоем, который содержит поры, чувствительные к температуре.

При низких температурах поры остаются закрытыми, но, когда становится слишком горячо, поры расширяются, позволяя воде, хранящейся внутри, вытекать в виде "локального потоотделения", покрывая пальцы влагой.

Эффективность охлаждения потной роботизированной руки
Эффективность охлаждения потной роботизированной руки
Фото: sciencealert

Идея, безусловно, впечатляет, но насколько эффективна эта форма охлаждения? По словам исследователей, потоотделение позволило их роботу продемонстрировать "увеличение скорости охлаждения на 600%" (около 39,1 градуса Цельсия в минуту) по сравнению с аналогичными "не вспотевшими" устройствами.

Кроме того, их версия потоотделения обеспечивает еще лучшее охлаждение, чем происходит терморегуляция у животных, хотя это происходит за счет временного снижения операционной эффективности.

Напомним, что ранее роботы-собаки Boston Dynamics отбуксировали фуру. В то же время во Франции посетителей бара завлекают роботы-стриптизеры.

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Источник: TechSpot
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