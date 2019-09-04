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Во Франции посетителей бара завлекают роботы-стриптизеры

4 сентября, 03:14

Два гуманоида выступили в одном из ночных клубов Нанта

В Нанте посетителей бара развлекают роботы-стриптизеры. Фото: скриншот

В Нанте посетителей бара развлекают роботы-стриптизеры. Фото: скриншот / Фото: Сегодня

В одном из ночных клубов во Франции выступили роботы-стриптизеры: на сцену вышли два гуманоида, которые устроили танцы возле пилона.

Подобные выступления проходят уже два месяца, а посмотреть на необычное шоу приходит немало посетителей. В свою очередь, местные танцовщики признались, что конкуренции не боятся – они говорят, что красоток на сцене роботы не заменят: хотя они и искусны, но танцуют без души.

Ранее Boston Dynamics научили робота-собаку вилять "бедрами" под музыку. BigDog подрыгивает в такт музыки. 

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Также в Boston Dynamics показали, как робот делать трюки. Робот ловко перепрыгивает через бревно и запрыгивает на деревянные возвышения.

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Кроме того, мы писали, что Boston Dynamics научила робота делать сальтоРобот перепрыгивает с одного возвышения на другое, совершая сальто назад, а потом поднимает вверх руки, отмечая свой успех. В конце ролика показаны неудачные попытки.

А еще смотрите, как робот поскользнулся на банановой шкурке и забавно грохнулся.

Ранее ученые из Boston Dynamics представили SpotMini – самого тихого и легкого робота из всего модельного ряда. Робот отлично ориентируется в пространстве с помощью камеры глубины, гироскопа и датчиков контакта с поверхностью, расположенных в конечностях. Кроме того, у него есть "глаза", которые установлены для того, чтобы робот выглядел дружелюбным.

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стриптиз робот

Источник: Сегодня

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