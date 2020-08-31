Украина отстала от стран с самым быстрым мобильным интернетом

В рейтинг вырвались лишь те государства, где есть мобильный интернет пятого поколения 5G

В конце лета аналитическая компания OpenSignal опубликовала отчет, в котором перечислялись страны с самым быстрым мобильным интернетом в период с 16 мая по 14 августа 2020 года. В списке Украины не оказалось, так как в нашей стране отсутствует мобильная связь 5G. Хотя в рейтинге участвовали страны даже с 4G, то в ТОП-12 вырвались лишь те государства, где есть мобильный интернет пятого поколения.

Удивительно, но США заняла последнее место в ТОПе OpenSignal. И это несмотря на то, что средняя скорость 5G в США в 1,8 раза выше, чем средняя загрузка по 4G (28,9 Мбит/с), но в других странах скорость сетей нового поколения оказалась намного выше. Таким образом на территории Соединенных Штатов средняя скорость мобильного интернета составила 50,9 Мбит/с.

Смотрите также в сюжете о том, как Украина заняла второе место в рейтинге стран с самым дешевым интернетом:

Страной с самым быстрым интернетом на смартфонах оказалась Саудовская Аравия – она может похвастаться огромной скоростью в сетях пятого поколения – 414,2 Мбит/с, хотя 4G связь оказалась равной американским сетям. Единственной страной, кроме США, в которой скорость 5G была ниже 100 Мбит/с оказались Нидерланды с показателем в 79,2 Мбит/с.

Рейтинг стран по скорости мобильного интернета Фото: OpenSignal

В отчете также рассматривались средние скорости по времени в обеих сетях 5G и 4G. При этом учитывается суммарное время подключения к каждой технологии. В этом случае США оказались вторыми с конца со средней скоростью 33,4 Мбит/с. Лишь Великобритания оказалась ниже с показателем в 32,6 Мбит/с. А вот в лидерах оказались Саудовская Аравия и Канада, потеснившая Южную Корею.

Рейтинг стран с самым быстрым интернетом "в среднем" в сетях 4G и 5G Фото: OpenSignal

Ранее мы рассказывали о том, когда стоит ждать запуска 5G связи в Украине. Но эксперты объясняют, почему 5G не нужен простым украинцам.

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