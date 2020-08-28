Эксперты объяснили, почему 5G не нужен простым украинцам

Во всем мире, как и в Украине, не утихают разговоры о внедрении интернета нового поколения. Некоторые с нетерпением ждут его появления, другие же – выходят на митинги против сетей 5G и пытаются разрушить вышки сотовой связи 5G.

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Но, как объясняют мобильные операторы, эта технология сейчас не пригодится обычным пользователям смартфонов – она предназначена для промышленности и может оживить отечественную экономику.

"5G открывает уникальные возможности для абсолютно новых технологий и решений, которые будут проявлять себя в совершенно разных сферах жизни: коммуникации, медицина, логистика, безопасность, "умный город", развлечения и многое другое. Для того, чтобы смотреть видео на YouTube, делиться фото в мессенджерах, устраивать онлайн-стримы или видео-конфренции качественного 4G более чем достаточно. Технология 5G — промышленная, она может повлиять на развитие многих отраслей экономики", — говорят в компании lifecell.

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Связь нового поколения позволит удаленно управлять различной техникой, обеспечивать функционирование VR-игр без задержки сигнала, смогут появиться беспилотные автомобили, интернет вещей, умные дома и т.д.

"Не всем пользователям нужен 5G. Трафик растет, но это не массовая технология. 5G решает задачи: услуги для дополненной реальности, дронов, подключенных автомобилей и автоматизации промышленности, которые ранее были не возможны. Сейчас это "найс ту хев", в 2025 году это будет "маст хев". Тут мы в одном ключе с общемировым развитием", — добавляет директор по стратегии Vodafone Украина Дмитрий Пономаренко.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "5G в Украине: когда появится и зачем нужен"

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также обсудил с представителями крупнейших мобильных операторов связи ускорение покрытия качественным интернетом и связью всех точек Украины:

Совещание у президента

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