Утечка данных в Facebook: как не стать жертвой кражи персональных данных
Тесты на интеллект, сходство с кинозвездой, животным или растением, которые часто попадаются в соцсетях – не просто невинное развлечение
Пользователей одной из самых популярных на планете соцсетей призывают удалить свои аккаунты. Дело в скандале, который разгорелся вокруг Facebook. Компанию обвиняют в использовании личных данных более 50 миллионов человек.
Тесты на интеллект, сходство с кинозвездой, животным или растением, которые часто попадаются в соцсетях – не просто невинное развлечение, убеждают журналисты британского издания "BBC". Это ловушка для сбора личной информации пользователя. В такую попали и люди, зарегистрированные в Facebook.
Соцсеть вместе с британской компанией Cambridge Analytica запустила тест.
Сведения не только о вас, но и о ваших друзьях и родственниках. Таким образом в информационные сети попали около пятидесяти миллионов человек. А их данные вышли за рамки научного эксперимента.
The Guardian и The New York Times выяснили: это их использовали, чтобы поддержать предвыборную кампанию Дональда Трампа. Сам разработчик скандального теста, в интервью британской радиостанции, убеждает: не осознавал того, что совершал.
Теперь авторы теста, его руководители и основатель Facebook будут отвечать на вопросы чиновники из США и Великобритании, которые требуют объяснений, как научные данные стали достоянием предвыборного штаба Трампа.
Тем, кого беспокоит потенциальная кража персональных данных, эксперты дают некие правила "гигиены" в соцсетях. Не ставить "лайк" на странице конкретного продукта, а также не играть в онлайн игры и проходить тесты без авторизации через Facebook.
Между тем Цукерберг был вызван в парламентский комитет Великобритании для дачи показаний об использовании персональных данных.
Напомним, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях.