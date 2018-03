Утечка данных в Facebook: как не стать жертвой кражи персональных данных

Тесты на интеллект, сходство с кинозвездой, животным или растением, которые часто попадаются в соцсетях – не просто невинное развлечение

Будьте бдительны в соцсетях. Фото: depositphotos

Пользователей одной из самых популярных на планете соцсетей призывают удалить свои аккаунты. Дело в скандале, который разгорелся вокруг Facebook. Компанию обвиняют в использовании личных данных более 50 миллионов человек.

Тесты на интеллект, сходство с кинозвездой, животным или растением, которые часто попадаются в соцсетях – не просто невинное развлечение, убеждают журналисты британского издания "BBC". Это ловушка для сбора личной информации пользователя. В такую попали и люди, зарегистрированные в Facebook.

Соцсеть вместе с британской компанией Cambridge Analytica запустила тест.

"Это перечень вопросов, направленных на то, чтобы вы лучше разобрались в себе. Двести пятьдесят тысяч человек ответили на них. И вся персональная информация попала к разработчикам теста", – комментирует Шарлин Ли, аналитик.

Сведения не только о вас, но и о ваших друзьях и родственниках. Таким образом в информационные сети попали около пятидесяти миллионов человек. А их данные вышли за рамки научного эксперимента.

"Представьте: я прихожу к вам и говорю: "Привет, хотите, дам вам доллар или два – а вы заполните этот опрос". Вы согласитесь. Но я не просто собираю ваши ответы, но и все данные о вас в социальных сетях. Программа сканирует страницу и сохраняет сведения", – рассказал Кристофер Вайли, бывший директор по разработкам компании – автора теста.

The Guardian и The New York Times выяснили: это их использовали, чтобы поддержать предвыборную кампанию Дональда Трампа. Сам разработчик скандального теста, в интервью британской радиостанции, убеждает: не осознавал того, что совершал.

"Я в шоке. Не думал, что делаю что-то противозаконное", – прокомментировал Александр Коган, разработчик теста.

Теперь авторы теста, его руководители и основатель Facebook будут отвечать на вопросы чиновники из США и Великобритании, которые требуют объяснений, как научные данные стали достоянием предвыборного штаба Трампа.

Тем, кого беспокоит потенциальная кража персональных данных, эксперты дают некие правила "гигиены" в соцсетях. Не ставить "лайк" на странице конкретного продукта, а также не играть в онлайн игры и проходить тесты без авторизации через Facebook.

Между тем Цукерберг был вызван в парламентский комитет Великобритании для дачи показаний об использовании персональных данных.

Напомним, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях.