Марка Цукерберга вызвали в парламент Великобритании

Сегодня, 02:25

Данные 50 миллионов пользователей, в основном, в США, были собрано без их явного согласия с помощью социальной сети

Марк Цукерберг. Фото: Getty
Марк Цукерберг. Фото: Getty

Создатель Facebook Марк Цукерберг был вызван в парламентский комитет для дачи показаний об использовании персональных данных Oxford Analytica.

Об этом сообщает BBC.

Консалтинговая фирма Oxford Analytica обвиняется в сборе данных 50 миллионов пользователей Facebook без разрешения и не удалили их, когда им на это указали.

Лондонская фирма Oxford Analytica отрицает какие-либо нарушения.

Обе компании находятся под пристальным вниманием со стороны информатора, Кристофера Уайли, который работал с Oxford Analytica и утверждает, что накопил большие объемы персональных  данных с помощью тестов личности на Facebook.

Он утверждает, что 270 000 человек участвовали в тесте, но данные 50 миллионов пользователей, в основном, в США, были собрано без их явного согласия с помощью социальной сети.

Уайли говорит, что данные были проданы Oxford Analytica, которые затем использовали данные людей, с целью повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Напомним, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях.
Великобритания, facebook, цукерберг, данные, персональные данные

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