Европарламент требует расследования против Facebook

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях.

Об этом пишет Politico.

Как известно, Facebook находится под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

План расследования пока не был обнародован, однако пресс-секретарь Таяни – Карло Корацца сообщил, что "необходимо узнать больше" об этих разоблачениях, и добавил, что если это правда, то социальные медиа могут представлять "угрозу демократии".

У Европейского парламента нет полномочий через суд заставить представителей Facebook, Cambridge Analytica или иных фирм дать показания, но подобные действия могут оказывать политическое давление на эти компании.

Напомним, Facebook проводит собственное расследование относительно связи своих сотрудников с посторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. Есть данные о том, что они использовали личную информацию юзеров для поддержки штаба нынешнего президента США Дональда Трампа.

Ранее создатель Facebook заявил, что новостная лента соцсети сменит приоритеты. По его утверждению, значимость новостных и рекламных публикаций понизится, а важность постов от семьи и друзей увеличится. "Новостная лента отошла от того, для чего изначально была создана — помогать контактировать друг с другом", — отметил Цукерберг.

Он добавил, что отладка изменений уже началась и на ее завершение потребуется несколько месяцев. Предприниматель ожидает, что пользователи будут проводить меньше времени в Facebook, но с пользой.

Напомним, год назад Марк Цукерберг заявил, что намерен преобразить мир и решить часть важных проблем за счет развития социальной инфраструктуры для формирования общемирового сообщества на базе созданной им социальной сети Facebook.