В социальных сетях Facebook и Instagram произошел крупнейший сбой

82% пользователей отмечают проблемы с отображением ленты Facebook

Сбой затронул восточный регион США и Европу Фото: Unsplash

3 июля пользователи крупнейших социальных сетей Facebook и Instagram сообщают о перебоях в работе. Ресурс Downdetector подтверждает проблемы с социальными сетями на территории Европы, западного побережья США, Южной Америки, а также Малайзии и Индонезии.

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82% пользователей отмечают проблемы с отображением ленты Facebook – не грузятся картинки или видео, а 9% отмечают проблемы с открытием веб-страницы соцсети. Те же проблемы происходят и с Instagram. Более того, мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger не у всех пользователей корректно работают: сообщения с вложенными картинками не отображаются.

Карта глобального сбоя соцсетей Фото: Mashable

Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии которого предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Пользователи отмечают проблемы с отображением ленты Instagram и Facebook Фото: Сегодня

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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