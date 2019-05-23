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Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов

23 мая, 20:50

Большинство этих аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации

Facebook ждут серьезные перемены
Facebook ждут серьезные перемены. Фото: Pixabay

Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.

Согласно данным, представленным компанией, с октября по декабрь 2018 года были деактивированы 1,2 млрд аккаунтов, с января по март 2019 года – 2,2 млрд.

"Мы заметили значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов на Facebook в последние шесть месяцев", – отмечается в сообщении компании.

При этом большинство этих аккаунтов, как указывает компания, были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации – до того момента, как другие пользователи могли увидеть их.

В Facebook неоднократно заявляли об удалении аккаунтов и страниц, связанных с распространением спама и фейковой информации. Так, например, в марте Facebook объявила, что удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети. Значительная часть удаленных страниц занималась рассылкой спама.

Facebook стала активно бороться с пропагандой в своих социальных сетях после того, как в США ее обвинили в том, что она позволила использовать свою платформу "российским троллям", вмешивающимся в американские президентские выборы 2016 года. Facebook и принадлежащая ей Instagram ранее удаляли "фейковые аккаунты", связанные не только с Россией, но и, например, с Ираном и Македонией.

Ранее Facebook удалил миллионы видео расстрела в Новой Зеландии. Записи "чистят" из уважения к людям, потерявших близких при теракте.

Как сообщалось, Цукербергу предлагают уменьшить власть над Facebook. Стамос высказал рекомендацию назначить гендиректором Facebook Брэда Смита.

Напомним, власти США собрались оштрафовать Facebook на пять миллиардов. Соцсеть и специалисты ФТК по защите прав потребителей уже несколько месяцев ведут переговоры о штрафе.

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Тег спам, facebook, аккаунты, аккаунт

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Источник:

Интерфакс

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