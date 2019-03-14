В работе Facebook и Instagram произошел масштабный технический сбой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a89/299/5c6a89299deb6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a89/299/5c6a89299deb6.jpg 2019-03-14T00:17:49+02:00 США Перебои преимущественно наблюдаются в США, части Латинской Америки, Великобритании, Индии и Филиппинах.

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах

Соответствующие данные приводит сервис The Verge.

"Facebook и Instagram является частично недоступными для некоторых пользователей в мире сегодня. Хотя вы можете открыть обе платформы, однако не можете отправлять или получать сообщения, а также не можете публиковать новые сообщения", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса DownDetector перебои преимущественно наблюдаются в США, части Латинской Америки, Великобритании, Индии и Филиппинах.

Соцсеть Facebook заявила, что работает над устранением глобального сбоя и добавили, что проблема не связана с DDoS-атакой, сообщила пресс-служба Facebook.

"Мы понимаем, что некоторые люди сейчас имеют проблемы с доступом к приложениям Facebook. Мы стараемся решить проблему как можно скорее... Мы можем подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой", – говорится в обнародованном в среду вечером сообщении пресс-службы Facebook в Твиттере.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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