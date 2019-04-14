В небо поднялся самый большой самолет в истории: фото

Двухфюзеляжный Stratolaunch Model 351 успешно покорил небо Калифорнии

Stratolaunch Model 351 сможет вывести первый спутник уже в 2020 году Фото: TechCrunch

Рекорд самого большого самолета в мире, когда-либо поднимавшегося в воздух, был сегодня побит – модель Stratolaunch Model 351 успешно совершила демонстрационный полет. Летательный аппарат от компании Stratolaunch Systems покорил небо Калифорнии, взлетев с аэродрома в пустыне Мохаве.

Stratolaunch Model 351 создан на основе редкой в авиации двухфюзеляжной схемы. Размах крыльев небесного гиганта достигает 117 метров, что на 28,6 метров больше АН-225 "Мрии", державший этот рекорд 30 лет. Но стоит отметить, что Stratolaunch уступает "Мрии" в длине фюзеляжа – 73 м против 84 м.

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Подъем в воздух обеспечивают шесть двигателей Pratt & Whitney. Мощность двухконтурных турбореактивных двигателей такова, что они способны транспортировать тяжелый груз весом до 590 тонн, а "Мрия" – только 250 тонн.

Подобная мощность Stratolaunch Model 351 необходима для крепления и вывода на высоту в 11 тыс метров космических ракет, чтобы снизить стоимость их запуска. Летательный аппарат является важным звеном в цепи авиационно-космической системы воздушного старта Stratolaunch. Разработчики надеются, что этот небесный гигант сможет запустить первый спутник уже в 2020 году.

Смотрите также в сюжете о том, как проводили тестовый запуск Stratolaunch Model 351:

Напомним, что ранее Airbus отказалась производить самый большой самолет в мире из-за нехватки заказов. А компания Boeing создала истребитель для войн будущего.

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