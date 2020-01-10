Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фотофакт

Граймс показала округлившийся живот

Возлюбленная Илона Маска Граймс Фото: Instagram.com

На днях возлюбленная основателя компании Tesla Илона Маска и канадская певица Клэр Буше (псевдоним Граймс) спровоцировала слухи о своей беременности, опубликовав необычный снимок "прозрачного" живота. Многие поклонники принялись гадать, действительно ли генеральный директор SpaceX снова станет отцом.

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Но спустя сутки знаменитость опубликовала новый кадр, на котором демонстрирует округлившийся животик. Теперь нет сомнений, что возлюбленная Илона Маска в положении. Ко всему, певица положительно ответила в комментариях своим подписчиков о беременности.

Граймс Фото: Instagram.com

Правда, эпатажная 31-летняя знаменитость снова поразила необычной выходкой – живот девушки исцарапан, что вызывает неоднозначные эмоции. Впрочем, пресса уже привыкла к подобному поведению скандальной Клэр Буше.

Напомним, что ранее Илон Маск поделился амбициозным планом по высадке на Луну. Также ракету Falcon 9 использовали для космических похорон.

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