SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида

Фото: REUTERS/Steve Nesius.

Американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX, которая разрабатывается для полетов на Луну, должна вывести на орбиту 24 спутника Пентагона и NASA, сообщило Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск ракеты, который осуществляется в интересах вооруженных сил США, а также включает четыре миссии NASA, планируется осуществить со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Двухступенчатая ракета с первой ступенью и боковыми блоками многоразового использования должна вывести на орбиту атомные часы, которые помогут осуществлять наведение космических аппаратов на далекие объекты солнечной системы, что, в частности, поможет при планировании полета NASA к Марсу. Кроме того, один из спутников должен вывести на орбиту капсулы с прахом 152 покойных, в том числе ученых и сотрудников NASA.

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Третий по счету запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy основатель SpaceX Илон Маск назвал "самым сложным" за всю историю компании. Ракете предстоит доставить на орбиту большой груз и группы спутников сразу на три разные орбиты.

Один из спутников, в частности, должен провести полетные испытания двигателя с использованием нитрата гидроксималмина, который на 50% улучшит производительность ракетных двигателей. Испытания будут проводиться по нескольким параметрам, включая смену орбиты и маневры на орбите. Этот вид топлива рассматривается в качестве важного элемента в планах возвращения NASA на Луну в 2024 году.

Также будет протестирован спутник Lightsail 2, который оснащен парусом, позволяющим аппарату перемещаться без использования обычного топлива. Частицы света, которые будут нести его импульс, заставят тонкие материалы двигаться.

В числе других запускаемых на орбиту проектов, которые будут испытаны на орбите Земли – кубосаты E-TBEx. Им предстоит изучить влияние ионосферы Земли на проходящих в ней радиосигналах. Исследование призвано обеспечить бесперебойную связь для ВМС США.

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Первый старт ракеты-носителя Falcon Heavy был осуществлен в феврале 2018 года. Второй – в апреле 2019, когда компанией SpaceX было выведено на орбиту аппаратов общей массой 64 тонны полезного груза.

После старта во вторник ускорители ракеты Falcon Heavy, а также ее первая ступень должны будут совершить управляемую посадку. В частности, боковые ускорители должны совершить одновременную посадку на двух площадках на космодроме на мысе Канаверарал, а первая ступень – на плавучей платформе SpaceX у побережья штата Флорида.

Как сообщалось, американская компания по производству космической техники SpaceX ночью 23 мая успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Ранее мы писали, что в сети появились "тарифы" на интернет от SpaceX. Даже в Украине нашлись мошенники, которые захотели заработать на разработках Илона Маска.

Как сообщалось, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности. Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. В планах запустить в космос тысячи таких спутников.

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