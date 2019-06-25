Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек

25 июня, 04:11

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида

Фото: REUTERS/Steve Nesius
Фото: REUTERS/Steve Nesius.

Американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX, которая разрабатывается для полетов на Луну, должна вывести на орбиту 24 спутника Пентагона и NASA, сообщило Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск ракеты, который осуществляется в интересах вооруженных сил США, а также включает четыре миссии NASA, планируется осуществить со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Двухступенчатая ракета с первой ступенью и боковыми блоками многоразового использования должна вывести на орбиту атомные часы, которые помогут осуществлять наведение космических аппаратов на далекие объекты солнечной системы, что, в частности, поможет при планировании полета NASA к Марсу. Кроме того, один из спутников должен вывести на орбиту капсулы с прахом 152 покойных, в том числе ученых и сотрудников NASA.

Читайте также

Третий по счету запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy основатель SpaceX Илон Маск назвал "самым сложным" за всю историю компании. Ракете предстоит доставить на орбиту большой груз и группы спутников сразу на три разные орбиты.

Один из спутников, в частности, должен провести полетные испытания двигателя с использованием нитрата гидроксималмина, который на 50% улучшит производительность ракетных двигателей. Испытания будут проводиться по нескольким параметрам, включая смену орбиты и маневры на орбите. Этот вид топлива рассматривается в качестве важного элемента в планах возвращения NASA на Луну в 2024 году.

Также будет протестирован спутник Lightsail 2, который оснащен парусом, позволяющим аппарату перемещаться без использования обычного топлива. Частицы света, которые будут нести его импульс, заставят тонкие материалы двигаться.

В числе других запускаемых на орбиту проектов, которые будут испытаны на орбите Земли – кубосаты E-TBEx. Им предстоит изучить влияние ионосферы Земли на проходящих в ней радиосигналах. Исследование призвано обеспечить бесперебойную связь для ВМС США.

Читайте также

Первый старт ракеты-носителя Falcon Heavy был осуществлен в феврале 2018 года. Второй – в апреле 2019, когда компанией SpaceX было выведено на орбиту аппаратов общей массой 64 тонны полезного груза.

После старта во вторник ускорители ракеты Falcon Heavy, а также ее первая ступень должны будут совершить управляемую посадку. В частности, боковые ускорители должны совершить одновременную посадку на двух площадках на космодроме на мысе Канаверарал, а первая ступень – на плавучей платформе SpaceX у побережья штата Флорида.

Как сообщалось, американская компания по производству космической техники SpaceX ночью 23 мая успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Ранее мы писали, что в сети появились "тарифы" на интернет от SpaceX. Даже в Украине нашлись мошенники, которые захотели заработать на разработках Илона Маска.

Как сообщалось, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности. Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. В планах запустить в космос тысячи таких спутников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ракета, спутник, запуск, флорида, прах, Falcon, Маск, Илон Маск, SpaceX, Falcon Heavy

Вы сейчас просматриваете новость " SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сеть спутников SpaceX может "убить" наземные радиотелескопы – ученые

28 мая, 22:09

Астроном отметил, что люди больше не смогут исследовать развитие Вселенной после Большого взрыва

В сети появились "тарифы" на интернет от SpaceX

27 мая, 20:08

Даже в Украине появились люди, которые захотели заработать на SpaceX

Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска: впечатляющее видео

27 мая, 02:06

Компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая

Илон Маск запустил ракету Falcon 9 с 60 спутниками на борту: опубликовано видео

24 мая, 09:57

Спутники системы Starlink успешно отделились от ракеты

Илон Маск объявил о строительстве двух кораблей Starship для полетов на Марс

20 мая, 04:26

В перспективе эти корабли будут служить и для доставки колонистов на Красную планету

Правительство США получило иск от компании Илона Маска

19 мая, 12:33

SpaceX требует рассмотреть в суде дело о крупных госконтрактах на космические запуски стоимостью миллиарды долларов

Nokia представила бюджетный смартфон

Как стирать пуховик в стиральной машине

Зеленский vs Путин: астролог дал прогноз по переговорам

Названа нация, которая напивается больше всех в мире

Названы 11 ранних симптомов рака

Как стирать обувь в стиральной машине

Реакция соцсетей на громкое заявление главы ВСУ

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

Заря узнала первого соперника в квалификации Лиги Европы

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Савченко насмешила сети новым "убийственным" имиджем

ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь