Маск готовит высадку на Луну: бизнесмен поделился амбициозным планом

Основатель SpaceX верит, что проект можно реализовать в довольно сжатые сроки

Фото: AFP

Генеральный директор компании SpaceX, которая вывела на орбиту 24 спутника за раз, Илон Маск планирует, что его команда может высадить космический корабль с миссией и экипажем на Луну в начале 2021 года. Об этом Маск рассказал в интервью Time.

"Это звучит довольно странно, но я думаю, что мы можем приземлиться на Луну менее чем через два года. Корабль без людей точно может приземлиться на Луне через два года", - сказал Маск.

Для полета на Луну и, возможно, за ее пределы, SpaceX строит многоразовую систему Super Heavy и Starship, которая должна стать самой мощной из когда либо созданных.

При этом Маск также добавил, что планирует построить лунную базу для различных исследований по типу тех, что работают в Антарктиде.

"Мы действительно хотим иметь транспортное средство, способное посылать на Луну или Марс столько полезных грузов, сколько достаточно для полной базы на Луне. Постоянно занятая лунная база была бы невероятной", – считает Маск.

Напомним, ранее SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии. Запуск совершался на Falcon Heavy и стал первым коммерческим выходом этой ракеты-носителя в космос:

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