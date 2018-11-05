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Хайден Панеттьери стала свидетелем пьяной драки ее нового парня с отцом

Возлюбленный артистки уже успел втянуть ее в скандал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон. Фото: instagram.com/brianhickerson_
Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон. Фото: instagram.com/brianhickerson_

Личная жизнь экс-девушки Владимира Кличко Хайден Панеттьери, которая вновь обрела женское счастье с актером Брайаном Хикерсоном, не так уж и сладка. Так, новый бойфренд актрисы втянул ее в скандал.

Хайден стала свидетельницей пьяной драки нового парня с его отцом Девидом, пишет TMZ. Инцидент произошел еще в октябре, однако в руки СМИ рапорт полиции попал только сейчас. В нем говорится, что полицию в дом Брайана вызвала напуганная Хайден.

Когда Панеттьери открыла двери правоохранителям, она была в состоянии алкогольного опьянения и паниковала, сказано в документе. Офицер полиции увидел, как пьяный Брайан с бутылкой в руке гонится за своим отцом. На теле мужчины были заметны следы побоев, кровь и синяки. Девид сказал полиции, что упал.

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Парень Панеттьери побил своего отца
Фото: instagram.com/brianhickerson_

Брайана задержали, но он все обвинения в нападении на своего отца отрицал. Также парень Хейден отказался предоставлять сведения о себе, чтобы не навредить своей девушке.

Тем временем Панеттьери рассказала правоохранителям, что перед конфликтом они вместе с Брайаном и его отцом распивали алкогольные напитки.

Напомним, что Хайден Панеттьери после разрыва с Владимиром Кличко закрутила роман с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Впервые парочку застукали в августе этого года, когда они ужинали в ресторане в Лос-Анджелесе.

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Источник: "Сегодня"
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