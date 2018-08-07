Стало известно, на кого Панеттьери променяла Владимира Кличко

Сегодня, 19:23

Новым избранником актрисы американки стал начинающий актер

Хэйден Панеттьери. Фото AFP
Хэйден Панеттьери. Фото AFP

Ранее мы сообщали, что 28-летняя американская актриса Хэйден Панеттьери и 42-летний украинский боксер Владимир Кличко расстались после девяти лет отношений. О расставании рассказала мать актрисы Лесли Фогель, при этом уточнила, что "в жизни ее дочери происходят перемены к лучшему".

Позже папарацци застукали Панеттьери с новым кавалером. Девушка сначала скрывала незнакомца, но затем раскрепостилась и смело улыбалась на камеры. Как стало известно, избранником Панеттьери стал 28-летний начинающий актер Брайан Хикерсон.

"Брайан недавно переехал в Лос-Анджелес, чтобы заняться недвижимостью и попробовать себя в актерском бизнесе. Он только начал сниматься и все время ходит на кастинги, чтобы пробиться в Голливуд", – рассказывает инсайдер glamour.ru.

Хэйден и Владимир остаются друзьями ради их общей трехлетней дочери. Именно поэтому они недавно все втроем отдыхали в Греции.

Напомним, Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хэйден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло. В недавнем интервью Кличко признался, что хочет второго ребенка.
бокс, Владимир Кличко, Хэйден Панеттьери

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Сегодня|Спорт

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