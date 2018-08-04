Американская актриса бросила Владимира Кличко: Панеттьери застукали с новым кавалером

Сегодня, 10:41

Мать актрисы утверждает, что в жизни ее дочери происходят перемены к лучшему

Хэйден Панеттьери прогуливалась с новым кавалером. Фото Getty
Хэйден Панеттьери прогуливалась с новым кавалером. Фото Getty

Мать популярной голливудской актрисы Хэйден Панеттьери заявила, что ее дочь рассталась с бывшим украинским боксером Владимиром Кличко. Лесли Фогель сообщила об этом американскому интернет-изданию RadarOnline. Заявление последовало после того, как вечером 2 августа 28-летнюю Хэйден видели вместе с неизвестным молодым человеком в Лос-Анджелесе. Они ужинали вдвоем в модном ресторане Craig’s в Западном Голливуде.

Сначала Панеттьери пыталась убежать от папарацци, но затем взяла себя в руки и с улыбкой гордо прошла мимо них, держа за руку своего кавалера.

Лесли утверждает, что Хэйден и Владимир остаются друзьями ради их общей трехлетней дочери. Именно поэтому они недавно все втроем отдыхали в Греции.

"В жизни моей дочери происходят перемены. Уверена, что это перемены к лучшему", – подчеркнула мать актрисы. Она также сообщила, что Хейден взяла перерыв в работе над сериалом "Нашвилл", в котором она снимается с 2012 года.

Напомним, Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хэйден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло. В недавнем интервью Кличко признался, что хочет второго ребенка.

Не так давно Владимир Кличко категорически высказался против допинга в спорте: "А если во время поединка вы убьете соперника".
бокс, Владимир Кличко, Хэйден Панеттьери

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