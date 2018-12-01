Известная российская группа не приедет в Киев с концертом "из-за форс-мажора"

"Аквариум" перенес декабрьский концерт, возможно, на июнь

Борис Гребенщиков. Фото: facebook.com/grebenshikov

Лидер знаменитой российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков обратился к украинским поклонникам с печальной новостью. На своей странице в Facebook музыкант сообщил, что запланированные на декабрь выступления коллектива в Украине не состоятся.

Причиной тому стал "форс-мажор". "Всем, кто хотел придти на украинские концерты Аквариума в декабре 2018. К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!" – сказано на официальной странице "Аквариума" в соцсети.

"И если я прощаюсь, то завтра я опять буду здесь"... Надеемся!", "Очень жаль, что вы не приедете", "Музыка бог, политика лох. Боритесь, Борис Борисович, мы победим в войне с войной", "БГ, все буде добре", "Как хорошо сформулировано: на более разумное время". Дождемся ли?" – пишут расстроенные поклонники "Аквариума" в комментариях.

У "Аквариума" концерт в Киеве должен был состояться 8 декабря, в Одессе – 10 декабря.

Отметим, что причиной переноса концерта мог стать запрет на въезд мужчин из РФ возрастом 16-60 лет, введенный указом президента. К слову, 30 ноября в Украину уже не пустили российского артиста балета, солиста Государственного академического Большого театра Андрея Меркурьева. Он ехал в Одессу на поставленный им балет "Крик".