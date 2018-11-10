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Лесные пожары в Калифорнии: Леди Гага, Шер, Уилл Смит эвакуируются

Знаменитости делятся ужасающими кадрами охваченных огнем домов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Мощные лесные пожары в Калифорнии, которые уже унесли жизни девятерых человек и охватили огнем почти семь тысяч домов города Парадайз, распространяются дальше. Пожарные пытаются потушить огонь, но он слишком быстро поглощает все вокруг.

Как выяснилось, в Малибу очень много особняков звезд. Как пишет DailyMail, резиденция Кейтлин Дженнер, площадь которой составляет 300 кв метров, охвачена огнем. Знаменитость эвакуировалась со своей подругой и сообщила поклонникам, что с ней все в порядке.

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Публикация от Caitlyn Jenner (@caitlynjenner)

Неподалеку расположен дом Леди Гаги, к которому также подбирается дым.

Звезда картины "Пираты Карибского моря" Орландо Блум в Instagram выложил изображение домов в дыму в Малибу. "Это моя улица. Два часа назад я молился за безопасность всей моей семьи в Малибу. Я так благодарен нашим отважным пожарным. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности", – подписал фото Орландо.

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Улица, где расположен дом Орландо Блума
Фото: instagram.com/orlandobloom

Актер Уилл Смит записал Instagram-сторис, в котором рассказал, что огонь подобрался к его особняку в Малибу, стоимость которого составляет 42 миллиона долларов. Звезда пошел проверить ситуацию, поскольку его об этом попросила 18-летняя дочь Уиллоу, которая очень переживает.

"Мы буквально в восьми милях от огня. Нам еще не говорили эвакуироваться, но Уиллоу нервничает, поэтому попросила меня выйти и оценить ситуацию", – сказал в видео Смит.

"Наш дом там ... и огонь прямо там. Это очень страшно. Мы готовы эвакуироваться, как только получим распоряжение. Если вы находитесь в зоне эвакуации, уходите прямо сейчас", – предупредил Уилл.

Певица Шер в Twitter также написала, что ее дом находится в опасности, но она бессильна перед стихией.

"Я волнуюсь за свой дом, но тут я ничего не могу поделать. Дома моих друзей сгорели. Я не могу думать о том, что Малибу больше не существует. У меня был дом в Малибу с 1972 года", – написал 72-летняя исполнительница.

Ранее Леди Гага эвакуировалась из своего роскошного особняка, который был расположен на скалах с видом на океан. Звезда написала в своих сторис, что "молится за всех, кто пострадал во время пожара".

Также из своего дома эвакуировалась звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано. "Я только что эвакуировалась из моего дома, к которому подобрался пожар. Я взяла своих детей собак, компьютер и мои ботинки Dr Martens", – сообщила Алисса.

Напомним, ранее Ким Кардашьян срочно эвакуировали из собственного дома. Страшный пожар охватил город Калабасас, в котором находится особняк Ким. На фото и видеороликах Кардашьян показала пылающие улицы.

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Источник: "Сегодня"
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