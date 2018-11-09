В Калифорнии пожар уничтожил две тысячи зданий: есть погибшие

Сегодня, 07:15

В Парадайсе из-за лесных пожаров эвакуировали тысячи человек, огонь из-за сильного ветра продолжает распространяться


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В городе Парадайс в американском штате Калифорния масштабные лесные пожары уничтожили часть города, уже есть первые жертвы. Об этом сообщают местные СМИ.

Как рассказал представитель местной службы пожарной охраны Скотт Маклин, из-за пожара в городе выгорели около двух тысяч строений. Из города уже эвакуировали тысячи человек, а над ликвидацией пожара работают около 500 спасателей.

Кроме того, стало известно о первых жертвах масштабного пожара. Как рассказал шериф округа Бьютт Кори Хоуни, в результате пожара погибли несколько человек, но их точное число устанавливают. А глава пожарной службы округа Даррен Рид сообщил, что из-за огня в городе пострадали двое пожарных и несколько местных жителей.

Ранее мы уже писали о том, что на севере американского штата Калифорния объявили эвакуацию жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Напомним, 8 октября минувшего года, в США в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Пожар случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.
США, пожар, жертвы, Калифорния, пострадавшие, лесные пожары, парадайс
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

В Калифорнии снова бушуют лесные пожары

Сегодня, 02:25

Эвакуируют тысячи жителей

США

Фото: AFP

Пожар под Лос-Анджелесом: эвакуированы 20 тыс. человек

11 Августа, 19:31

Полиция считает причиной возгорания поджог
Загрузка...

США

фото AFP

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло

9 Августа, 23:44

В числе последних погибших оказался технический работник, который оказывал помощь в тушении очага пожара

США

Фото: AFP

Лесные пожары в Калифорнии рассчитывают потушить только в сентябре

9 Августа, 15:06

В операции по тушению пожаров задействованы около 14 тысяч человек
Загрузка...