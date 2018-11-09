В Калифорнии пожар уничтожил две тысячи зданий: есть погибшие

В городе Парадайс в американском штате Калифорния масштабные лесные пожары уничтожили часть города, уже есть первые жертвы. Об этом сообщают местные СМИ.

Как рассказал представитель местной службы пожарной охраны Скотт Маклин, из-за пожара в городе выгорели около двух тысяч строений. Из города уже эвакуировали тысячи человек, а над ликвидацией пожара работают около 500 спасателей.

Кроме того, стало известно о первых жертвах масштабного пожара. Как рассказал шериф округа Бьютт Кори Хоуни, в результате пожара погибли несколько человек, но их точное число устанавливают. А глава пожарной службы округа Даррен Рид сообщил, что из-за огня в городе пострадали двое пожарных и несколько местных жителей.

Ранее мы уже писали о том, что на севере американского штата Калифорния объявили эвакуацию жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Напомним, 8 октября минувшего года, в США в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Пожар случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.