Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Дочь Владимира Кличко и Хейден Панеттьер переехала к отцу в Украину

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Хейден Пенеттьер отдала дочь Владимиру Кличко - СМИ Фото: instagram.com/klitschko/haydenspanettiere
Хейден Пенеттьер отдала дочь Владимиру Кличко - СМИ
Фото: instagram.com/klitschko/haydenspanettiere

Стало известно, что дочь украинского боксера Владимира Кличко и голливудской актрисы Хейден Панеттьер переехала в Украину. О том, что 4-летняя Кайя Евдокия Кличко теперь будет жить с отцом, изданию US Weekly сообщил источник из близкого окружения пары.

"Она понимает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы ребенок жил с ней. Это печальная ситуация", – сообщил инсайдер.

Читайте также
На пьяную голову: парень Хайден Панеттьери жестко над ней пошутил

Фото: instagram.com/klitschkopanettiere

Новость о переезде Кайи Евдокии к отцу не стала большой неожиданностью для публики, ведь в последнее время ее мать Хейден Панеттьер все чаще замечают в компании нового бойфренда и в состоянии алкогольного опьянения. К слову, с воспитанием дочери 42-летнему Владимиру Кличко помогает его мать и бабушка Кайи Евдокии Надежда Ульяновна.

Отметим, слухи о сложностях между Владимиром Кличко и Хейден Панеттер ходили давно, к тому же отношения пара не узаконила даже после рождения дочери, хотя предложение руки и сердца украинский боксер сделал еще в 2013 году. А в августе 2018 года появилась официальная информация о том, что Хейден и Владимир расстались. Появилась ли девушка у Владимира Кличко – неизвестно, а вот Хейден Панеттьер встречается с 28-летним актером Брайаном Хикерсоном.

К слову, сложно не заметить, как изменилась Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром Кличко. Актриса заметно поправилась, фото смотрите по ссылке

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Энтони Джошуа сравнил Владимира Кличко с Терминатором Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении на ринг Рейтинг украинских спортсменов в соцсетях: ТОП-30 самых популярных
шоу-бизнес Владимир Кличко Хэйден Панеттьери дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Алла Пугачова не прийшла на похорон
Алла Пугачова не прийшла на похорон "свого хлопчика"
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Бред Піт знайшов мегапопулярну заміну Джолі: нова пара
Бред Піт знайшов мегапопулярну заміну Джолі: нова пара

Популярные статьи

Сегодня, 08:41Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Сегодня, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

Вчера, 18:01Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

Вчера, 13:52Шоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

Вчера, 12:40Fun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Вчера, 04:02Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

5 февраляWellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

5 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

5 февраляСтиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

5 февраляСтиль

Стильные прически в домашних условиях ко Дню влюбленных 

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики
Звезда «Сватов» впервые показала мужа (фото)
Звезда «Сватов» впервые показала мужа (фото)
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
Девушка дня. Роковая красотка, которую упустил Лорис Кариус
Девушка дня. Роковая красотка, которую упустил Лорис Кариус
Можно ли детям бежать марафон? Интересные факты
Можно ли детям бежать марафон? Интересные факты