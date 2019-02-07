Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Дочь Владимира Кличко и Хейден Панеттьер переехала к отцу в Украину

Хейден Пенеттьер отдала дочь Владимиру Кличко - СМИ Фото: instagram.com/klitschko/haydenspanettiere

Стало известно, что дочь украинского боксера Владимира Кличко и голливудской актрисы Хейден Панеттьер переехала в Украину. О том, что 4-летняя Кайя Евдокия Кличко теперь будет жить с отцом, изданию US Weekly сообщил источник из близкого окружения пары.

"Она понимает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы ребенок жил с ней. Это печальная ситуация", – сообщил инсайдер.

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Фото: instagram.com/klitschkopanettiere

Новость о переезде Кайи Евдокии к отцу не стала большой неожиданностью для публики, ведь в последнее время ее мать Хейден Панеттьер все чаще замечают в компании нового бойфренда и в состоянии алкогольного опьянения. К слову, с воспитанием дочери 42-летнему Владимиру Кличко помогает его мать и бабушка Кайи Евдокии Надежда Ульяновна.

Отметим, слухи о сложностях между Владимиром Кличко и Хейден Панеттер ходили давно, к тому же отношения пара не узаконила даже после рождения дочери, хотя предложение руки и сердца украинский боксер сделал еще в 2013 году. А в августе 2018 года появилась официальная информация о том, что Хейден и Владимир расстались. Появилась ли девушка у Владимира Кличко – неизвестно, а вот Хейден Панеттьер встречается с 28-летним актером Брайаном Хикерсоном.

К слову, сложно не заметить, как изменилась Хейден Панеттьер после расставания с Владимиром Кличко. Актриса заметно поправилась, фото смотрите по ссылке.

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