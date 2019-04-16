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Пожар в Нотр-Даме: реакция знаменитостей на трагедию

Весь мир в шоке от событий в "сердце" Парижа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
Юрий Горбунов и Катерина Осадчая
Юрий Горбунов и Катерина Осадчая
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

В понедельник, 15 марта, мир всколыхнула новость о трагическом происшествии в Париже – загорелся знаменитый Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). В результате пожара рухнул шпиль, а также была уничтожена крыша собора. Кроме этого, пострадали стены и несущие конструкции здания. Потушить огонь удалось лишь к утру.

Многие украинские и западне знаменитости отреагировали на трагедию. Сегодня.Lifestyle собрали реакцию звезд на происходящее в Париже.

"Нет сил смотреть видео и фотографии горящей крыши такого невероятной сооружения. Я была в Нотр-Даме десятки раз. Когда-то, на католическое Рождество была на службе. А в детстве я просто любила прийти туда и посидеть, рассматривая витраж, сотни маленьких узоров... Казалось, что вид с открыток с набережной напротив на Нотр-Дам – вечный, так было 800 лет до нас и будет еще столько же, как минимум. Я верю и надеюсь, что удастся спасти хоть что-то и восстановить. Не может просто так сгореть такое произведение искусства. Грустно и больно", – написала Катерина Осадчая.

Фото: скриншот Instagram

Супруг Катерины, телеведущий Юрий Горбунов, также отреагировал на событие: "Человечество ежегодно теряет величественные памятники архитектуры мирового масштаба! Бесконечно жаль! Собор Парижской Богоматери простоял 800 лет!".

Фото: скриншот Instagram

Юрий и Катерина – не единственные украинские знаменитости, которые грустят о потере. Так, Злата Огневич разместила в Instagram фото пылающего собора, сопроводив их словами "Шок...Париж..Merde (проклятие). Париж, я молюсь за тебя".

Фото: скриншот Instagram

К ним присоединились Маша Ефросинина и Леся Никитюк.

Фото: скриншот Instagram

Певица Джамала вспомнила, как побывала в Париже в 2015 году: "В Париж я отправилась с важной миссией – представлять французской публике фильм "Поводырь" в рамках "Дней украинского кино". О самом Париже можно говорить часами. Я много ходила пешком, жадно вглядывалась в город, боялась что-то пропустить, не заметить. Я ленивый турист, довольствуюсь тем, что вижу, не вчитываясь в путеводители. В этом есть свой кайф, ты воспринимаешь красоту в чистом виде, не отвлекаясь на дополнительную информацию. Поразительно, как легко в Париже рождается красивое. А сейчас можно сказать: "как легко его можно потерять".

Фото: скриншот Instagram

Скорбят о потере культурного наследия и французские знаменитости. В своем Instagram актриса Марион Котийяр опубликовала фото собора и подписала их: "Я переполнена печалью Парижа, моя любовь. Париж, моя земля в трауре. Наш замечательный Нотр-Дам. Я оплакиваю твое великолепие".

Фото: скриншот Instagram

Французская актриса Жюльет Бинош разместила фото фрески и добавила символ огня в описании к снимку.

Фото: скриншот Instagram

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Источник: Сегодня
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