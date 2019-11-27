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"Сидели в первом ряду и ржали": в скандале с хором Веревки всплыла важная деталь

Премьер Нацоперы Виктор Ищук высказался о нашумевшем юмористическом номере

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:25
Виктор Ищук
Виктор Ищук
Фото: архив Виктора Ищука

Самые ярые критики украинского народного хора Веревки, который оскандалился из-за шутки о сгоревшем доме Гонтаревой, сидели во Дворце "Украина" на концерте "Квартала" в первых рядах. Об этом перед презентацией балета "Щелкунчик. Новая старая сказка" в интервью "Сегодня" рассказал премьер Национальной оперы Украины Виктор Ищук.

Смотрите видео: худрук хора им. Веревки объяснил, как колектив попал в скандальный номер "Квартала 95"

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Танцовщик посоветовал прежде всего определиться, чем для украинцев является хор Веревки.

"Скажите, при чем здесь артисты? Им руководство приказало во столько-то часов быть во Дворце "Украина". Вообще нам нужно определиться: чем для нас является хор Веревки? Если это национальное достояние, то давайте не будем смешивать их с грязью. Я вам так скажу: те, кто больше всех кричал, сидели там в первом ряду. Сначала поржали, а потом начали раздувать скандал".

Напомним, сама Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала" позором, а министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому пришлось извиниться за участие хора им. Веревки в скандальном представлении. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, в свою очередь, считает, что "шутка" "Квартала 95" о Гонтаревой может оказать негативное влияние на инвестирование в Украину.

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Источник: Сегодня
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