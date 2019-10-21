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Инвестиции под угрозой: Милованов раскритиковал "Квартал 95" за шутку про Гонтареву

21 октября, 10:49

Министр объяснил, как выступление комиков может навредить инвестиционному климату в Украине

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

В Украине разгорелся скандал в связи с выступлением студии "Квартал 95", где было высмеян поджег дома экс-лавы Нацбанка (НБУ) Валерии Гонтаревой. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что это может оказать негативное влияние на инвестиции в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что скандал разгорелся после того, как "Квартал 95" и хор имени Веревки выступили с номером "Горел дом" (речь о пожаре в доме Гонтаревой). По его словам, для иностранных инвесторов это выглядит очень плохо, и объяснил, почему.

"Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Во время ее руководства НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие, каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по ПриватБанку. Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "Квартал 95" ассоциируется с властью и шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься, как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", – написал Милованов.

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Фото: Офис Президента Украины

Как сообщали новости "Сегодня", "Квартал 95" высмеял поджог дома Гонтаревой. В исполнении скандального номера на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала" принял участие Украинский национальный хор имени Григория Веревки.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой. Сама владелица и сообщила об этом. По ее словам, пожарные не успели его потушить и он полностью сгорел. Позже в полиции рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали неизвестного, которые перелез через забор. В итоге было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). В свою очередь у Зеленского отреагировали на поджог дома Гонтаревой.

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шутка Тимофей Милованов Квартал 95 Валерия Гонтарева

Источник: Сегодня

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