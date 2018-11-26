Реакция звезд на атаку РФ на украинские корабли в Азовском море

Знаменитости не остались в стороне от событий в Азовском море

Украинские звезды не остались в стороне от событий, которые произошли прошлым днем в Азовском море. Как известно, 25 ноября в Азовском море произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей. Рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора.

По этому поводу уже высказались Святослав Вакарчук, Алена Мозговая, Екатерина Осадчая и Ольга Фреймут.

"Украинские ВМС, которые сегодня защищают наши границы в Азовском море, действуют в рамках международного морского права. Но, в первую очередь, они действуют в интересах Украины. Сегодня, как никогда, им нужна наша поддержка. Как моральная, так дипломатическая и политическая. Время быть вместе!" – написал в Twitter Вакарчук.

Українські ВМС, які сьогодні захищають наші кордони в Азовському морі, діють в рамках міжнародного морського права. Але, в першу чергу, вони діють в інтересах України. Сьогодні, як ніколи, їм потрібна наша підтримка. Як моральна, так дипломатична і політична. Час бути разом! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 25 ноября 2018 г.

"Военное положение без объявления войны ... Без разрыва дипотношений, без прекращения торговли и закрытия границ .. Лао Цзы рыдает …" – прокомментировала Алена Мозговая.

"Сил и прочности нашим ребятам. Пусть будет мир. Политикам просто работать, главное – страна! Все будет хорошо", – оставила в Instagram сообщение Екатерина Осадчая.

Екатерина Осадчая пожелала нашим ребятам силы Фото: instagram.com/kosadcha

"Боже великий, єдиний! Нам Україну храни, волі і світу промінням, ти її осіни", – написала Оля Фреймут.

Ольга Фреймут поддержала украинских моряков Фото: instagram.com/freimutolia

Художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором попросил политиков сосредоточить внимание на возврате украинских моряков домой в целости и сохранности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студия "Квартал 95" (@kvartal95official) 26 Ноя 2018 в 4:17 PST

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках. В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря.