Провокация России в Азовском море: опубликовано видео тарана украинского корабля

Вчера, 21:37

Опубликовано видео тарана украинского буксира российским кораблем

Скриншот
Скриншот

В сети появилось видео тарана российским кораблем "Дон" украинского рейдового буксира в Азовском море. Ролик, снятый одним из членов корабля страны-агрессора, выложил в своем Facebook глава МВД Арсен Аваков.

"МВД Украины спецсредствами получило доступ к видео провокации – тарана российским пограничным кораблем "Дон" украинского судна. Перехваченное видео снято россиянами, слышны команды – это будет доказательством в международный суд! Агрессия!" – написал он.

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Также Аваков добавил, что Украина ожидает реакции дружественных Киеву стран на этот инцидент.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.
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Источник:

"Сегодня"

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