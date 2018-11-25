Провокация России в Азовском море: опубликовано видео тарана украинского корабля

В сети появилось видео тарана российским кораблем "Дон" украинского рейдового буксира в Азовском море. Ролик, снятый одним из членов корабля страны-агрессора, выложил в своем Facebook глава МВД Арсен Аваков.

"МВД Украины спецсредствами получило доступ к видео провокации – тарана российским пограничным кораблем "Дон" украинского судна. Перехваченное видео снято россиянами, слышны команды – это будет доказательством в международный суд! Агрессия!" – написал он.

Также Аваков добавил, что Украина ожидает реакции дружественных Киеву стран на этот инцидент.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.