Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн

В Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора.

Вашему вниманию хроника событий в режиме онлайн:

26 ноября

09:54 Еще три страны осудили действия России по захвату украинских кораблей в Азовском море. Главы МИД Эстонии, Дании и Румынии призвали Москву соблюдать нормы международного права.

09:37 Стало известно, что захваченные на Азове украинские суда поставили в Керчи, появились фото и видео поврежденных кораблей, которые насильно отбуксировали в оккупированный город в Крыму. на Генмолу пришвартовали поврежденные бронированный артиллерийский катер "Бердянск", рейдовый буксир "Яны Капу" и дошедший своим ходом МБАК "Никополь".

09:23 Сейчас ВМС Украины приведены в полную боевую готовность, а корабли военно-морского флота, базирующиеся в Одесском порту, покинули гавань и вышли в море. Моряки, поднятые по тревоге, полночи с снаряжением собирались на базах. Кроме того, под зданием южного оперативного командования дежурят военные на БТР, а одесские правоохранители перешли на усиленный режим.

08:48 Из-за агрессии России на Азове Верховная Рада должна утвердить введение военного положения. Заседание парламента начнется в 16:00 и пройдет в закрытом режиме.

08:33 В Нацбанке Украины заявили, что военное положение не повлияет на работу банков, а глава НБУ Яков Смолий на заседании СНБО успокоил украинцев на счет работы банковской системы.

08:22 Представитель оккупационных властей, так называемый генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков заявил, что Керченский пролив открыли для движения гражданских судов.

08:02 Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание относительно агрессивных действий России против Украины на Азове.

07:39 Появилась реакция Польши на агрессию России в Азовском море. Варшава уверена, что Москва виновна за эскалацию напряженности в водах Азовского моря, ведь она нарушила основные принципы международного права. В частности, речь идет о нарушении РФ территориальной целостности и суверенитета Украины.

07:02 Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность. Это было сделано на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения.

06:37 Координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что агрессор перешел к активной фазе и назвал две причины провокаций России в Азове. Политик также объяснил, почему Кремль решил "ударить исподтишка" в Азове именно сейчас.

05:41 Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал подробности нападения россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его словам, суда ВМС ВСУ были обстреляны, когда возвращались в Одессу, не получив информацию о возможности пройти под Керченским мостом.

05:28 Глава украинского правительства Владимир Гройсман резко отреагировал на нападение России в Азовском море и заявил, что этому дикарству нужно поставить точку. Кроме того, он считает, что необходимо мобилизовать все возможности для защиты Украины.

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04:52 - СБУ приведена в полную боеготовность, в стране усилены контрразведывательные мероприятия.

04:36 - МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", а также ранением и захватом в плен членов их экипажей

04:28 - Россия отправит задержанные корабли ВМС ВС Украины в керченский порт.

03:49 - Турчинов сообщил, что в случае нормализации ситуации в стране правовой режим военного положения может быть отменен в любое время.

03:34 - Судьба 23 украинских моряков с захваченных военными РФ кораблей неизвестна

03:06 - Полиция Украины переведена на усиленный режим несения службы.

02:29 - ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе.

02:12 - Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

01:45 - В случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет. Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий на заседании Совета национальной безопасности обороны.

01:28 - Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00. "Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения президента Украины, на понедельник, 26 ноября, на 16:00 я созываю внеочередную сессию (заседание – ред.) Верховной Рады Украины", – написал он на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

01:12 - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает предложение Военного комитета о введении военного положения из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива.

00:47 - В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины принято решение о введении военного положения в Украине. Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море.

00:34 – Эксперты объяснили какие последствия может принести возможное введение СНБО военного положения. В частности, украинцев может ожидать ограничение целого ряда прав и свобод.

00:15 – Онлайн-трансляция экстренного заседания СНБО по ситуации в Азовском море.

00:08 – У посольства России в Киеве собралась стихийная акция протеста: участники принесли бумажные кораблики и автомобильные шины.

25 ноября

23:43 – В Федеральной службе безопасности России подтвердили факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей. При этом россияне поведали, якобы украинцы совершили "очередную попытку незаконных действий"

23:36 – На экстренном заседании СНБО будет рассматриваться вопрос введения военного положения в связи с событиями на Азове.

23:29 – Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила о состоянии раненых украинских моряков.

23:16 – Эскалация в Азовском море стала главной темой для пользователей соцсетей: украинцы активно выражали свой гнев, а волонтеры напомнили о помощи армии.

22:43 – Украина созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за обострения ситуации в Азовском море.

22:39 – В ходе атаки россиян были ранены шестеро украинских моряков. Двое из захваченных кораблей оккупанты ведут на буксире, а еще один – заблокирован и идет под конвоем захватчиков.

22:26 - В ФСБ России заявили, что "легли на обратный курс" три украинских судна, направлявшиеся из Бердянска в сторону Керченского пролива.

21:58 - Президент Украины Петр Порошенко собрал экстренное заседание СНБО по ситуации в Азовском море, а также поручил дипломатам сообщить о ней странам "Большой семерки", Евросоюзу и НАТО.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ совместно со Службой безопасности Украины начали следствие по факту агрессии. Он заявил, что таран россиянами украинского судна является актом агрессии.

21:06 - Украина готовит обращение в Совет безопасности ООН по поводу нападения россиян в Азовском море. "Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями!" – написал представитель Украины в организации Владимир Ельченко.

20:45 – Россияне открыли огонь на поражение украинских катеров в Керченском проливе. Был поврежден артиллерийский катер "Бердянск" и ранен один украинский моряк.

20:21 – Корабли ФСБ России преследовали украинские суда, требуя остановиться и угрожая применением оружия. На один из кораблей был переброшен спецназ, который готовился к абордажу.

Атака началась с тарана украинского буксира пограничным кораблем "Дон", принадлежащим Федеральной службы безопасности РФ, а позже стало известно, что суда ВМС Украины были обстреляны, потеряли ход, и после этого их захватили. Также сообщается о ранении двух моряков ВСУ.

Позже было опубликовано видео момента тарана, которое, по словам главы МВД Арсена Авакова, перехватили украинские силовики, на котором ясно слышно, как командир российского корабля отдает приказ идти на столкновение со значительно меньшим судном ВМС Украины.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

Кроме того, по данным Минобороны, в ходе нападения россияне задействовали военные вертолеты и авиацию, а непосредственный захват производился силами спецназа. В свою очередь, украинские моряки забаррикадировались в своих кубриках.

Стоит отметить, что в ФСБ заявили – Украина не согласовывала проход своих кораблей по Керченскому проливу, которые нарушили "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства.

В свою очередь, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, заявил, что РФ откровенно провоцировала украинскую сторону.

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.

При этом также сообщалось, что движение в обе стороны остановлено в связи с севшим на мель танкером. Однако данная информация не подтвердилась – стало известно, что РФ умышленно блокирует движение.

Кроме того, для сопровождения группы украинских кораблей Россия привлекла боевые вертолеты. В свою очередь, на подмогу украинским судам из порта Бердянск вышли два бронированных артиллерийских корабля класса "Гюрза".

Позже стало известно, что Россия направила к Керченскому проливу штурмовики Су-25.