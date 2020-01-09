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Возлюбленная Илона Маска спровоцировала слухи о беременности: фото

Певица Граймс показала малыша в утробе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Илон Маск
Илон Маск
Фото: Instagram.com

Возлюбленная основателя компании Tesla Илона Маска и канадская певица Граймс спровоцировала слухи о своей беременности. Поводом для обсуждения стала публикация неоднозначного и необычного фото на официальной странице звезды.

Смотрите, как Илон Маск разбил стекло Cybertruck:

Так, 31-летняя знаменитость предстала на футуристическом кадре обнаженной и с "прозрачным" животом, в котором можно разглядеть младенца в утробе. Многие селебрити принялись поздравлять будущих звездных родителей, а некоторые подписчики уличили возлюбленную Илона Маска в использовании чрезмерного фотошопа.

Граймс
Граймс
Фото: Instagram.com

Никаких комментариев касательного будущего отцовства сам легендарный изобретатель не давал, поэтому поклонники гадают, шутка это или все же правда. Но если просмотреть страницу певицы и ее предыдущие снимки, можно заметить ее округлившийся животик.

Возлюбленная Илона Маска
Возлюбленная Илона Маска
Фото: Instagram.com

Отметим, что впервые Илон Маск вышел в свет с возлюбленной Граймс в мае 2018 года на красной дорожке бала Института костюма в Нью-Йорке. С тех пор пару видели вместе на прогулках, одна из которых даже прошла вместе с детьми генерального директора SpaceX.

Напомним, что ранее Илон Маск поделился амбициозным планом по высадке на Луну. Также ракету Falcon 9 использовали для космических похорон.

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