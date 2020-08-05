Взрыв в Бейруте: реакция знаменитостей на трагедию

Звезды выразили поддержку пострадавшим

Во вторник, 4 августа, в Бейруте, столице Ливана, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали тысячи человек. Более ста человек погибли. Взрыв привел к масштабным разрушениям в городе: в сотнях жилых домов ударной волной выбило окна, разбиты витрины магазинов, разрушены здания.

На трагедию уже успели отреагировать и знаменитости, которые публикуют слова поддержки жителям Ливана в соцсетях и призывают людей помочь пострадавшим.

Американская светская львица, бизнес-леди и ТВ-звезда Ким Кардашьян опубликовала у себя в Instastories сообщение "Молимся за Бейрут", а также ссылку на сайт, где можно внести пожертвования для пострадавших в результате взрыва.

Скриншот: instagram.com/kimkardashian

К Ким присоединилась известная британская певица Дуа Липа, которая опубликовала сообщение гуманитарной организации Красный Крест и призвала сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

Скриншот: instagram.com/dualipa

"Если у вас есть возможность сдать кровь, сделайте это, прошу", – пишет Липа.

Голливудская актриса Шэрон Стоун также опубликовала на своей странице в Instagram страшную статистику из Бейрута.

Скриншот: instagram.com/sharonstone

"Мои мысли, молитвы и любовь направлены жителям Ливана и их семьям", – написала модель Наоми Кэмпбелл и опубликовала фото из Бейрута.

Скриншот: instagram.com/naomi

Слова поддержки также выразил известный певец и музыкант Ленни Кравиц.

Скриншот: twitter.com/LennyKravitz

"Бейрут, мои мысли и молитвы – с вами", – написал известный певец Рики Мартин.

Скриншот: twitter.com/ricky_martin

Пострадавших от взрыва также поддержала голливудская актриса Сальма Хайек.

"Сегодня два взрыва разрушили столицу и без этого страдающего Ливана. Мое сердце разбито и я посылаю поддержку всем тем, кто пострадал в этой трагедии и потерял близких в любимом мною Бейруте", – написала актриса.

Скриншот: instagram.com/salmahayek

Напомним, что причиной взрыва в Бейруте стал пожар на складе, где без каких-либо мер безопасности в течение шести лет хранились 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в производстве удобрений и взрывчатки.

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