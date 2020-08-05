Почему произошел взрыв в Бейруте: СМИ узнали первые результаты расследования

Согласно предварительным заключениям, ко взрыву в порту Бейрута (Ливан), в результате которого погибли более 100 человек, привели годы бездействия и халатности в отношении хранения взрывоопасных материалов. Об этом агентству Reuters сообщил официальный источник, знакомый с выводами.

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Собеседник агентства назвал халатностью то, что 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в производстве удобрений и взрывчатки, в течение шести лет хранились в порту без каких-либо мер безопасности в отношении их.

Он также добавил, что вопрос о безопасном хранении материалов стоял перед несколькими комитетами и судьями, и "ничего не было сделано", чтобы убрать из порта или утилизировать эти вещества.

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Согласно информации агентства, пожар начался на складе № 9 порта во вторник и перекинулся на склад № 12, где хранилась аммиачная селитра.

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Другой источник рассказал, что группа, проводившая инспекцию складов шесть месяцев назад, предупреждала, что они могут "взорвать весь Бейрут", если останутся в порту.

Кроме того, два документа, которые удалось просмотреть Reuters, свидетельствуют, что в 2016 и 2017 годах ливанская таможня обращалась в судебные инстанции с требованием, чтобы "соответствующее морское агентство" реэкспортировало или одобрило продажу аммиачной селитры с грузового судна Rhosus, помещенной на 12-м складе, для безопасности порта.

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В одном из документов также цитируются аналогичные запросы в 2014 и 2015 годах.

Кроме того, источники "Новой газеты" в ливанских силовых структурах и "Хезболле" сообщили, что в ангаре №12 хранилось оборудование для сборки точных ракет высокой дальности. Компоненты ракет были доставлены ливанской "Хезболле" из Ирана. Источники издания также считают, что "Хезболла" планировала использовать эти ракеты против Израиля.

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Ранее сообщалось, что мощный взрыв в порту Бейрута, в результате которого погибли свыше 100 человек, произошел из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

Ущерб от взрыва в порту Бейрута можно видеть на видео:

Видео: Life shot

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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