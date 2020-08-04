Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)

4 августав порту ливанской столицы Бейрута прогремел мощный взрыв, который привел к масштабным разрушениям в городе.

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Очевидцы сразу начали выкладывать видео огромного столпа дыма, который, по словам людей, "на время затмил солнечный свет". Вслед за первым взрывом прозвучал второй.

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Сначала Минздрав Ливана заявил, что якобы в порту взорвалось судно с пиротехникой. Также поначалу некоторые источники начали обвинять в трагедии Израиль – якобы ВВС страны атаковали склады террористической организации "Хезболла", что и привело к взрыву. Израиль эти обвинения моментально опроверг и более того – несмотря на напряженные отношения с Ливаном, предложил материальную и гуманитарную помощь, которую можно передать через международные организации.

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МВД страны вышеназванныеверсии опроверглои заявило, что причина взрыва может быть гораздо худшей. Позднее силовики официально заявили – в порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвались химикаты.

"Сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения", - сообщил источник в правоохранительных органах одному из местных телеканалов. Добавив, что об угрозе знали и был подготовлен соответствующий отчет.

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Сейсмологи говорят, что сила взрывной волны соотносима с землетрясением магнитудой в 4,5 балла. Толчки почувствовали даже на Кипре, который находится за 250 километров от Бейрута.

Только по предварительным подсчетам, пострадали около трех тысяч человек. Погибших – не менее 70. Больницы города переполнены, медицинскую помощь оказывают даже на полу. Катар направил в Ливан полевые госпитали для пострадавших.

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Очевидцы сравнивают взрывы с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Говорят, не сразу поняли, что это не землетрясение, и были шокированы.

Мировые лидеры выражают свои соболезнования родственникам погибших и предлагают свою помощь Ливану. Также свои соболезнования выразил президент Украины Владимир Зеленский.

По предварительным данным, украинцы во время взрыва в Ливане не пострадали, хотя взрывная волна повредила жилье нашего дипломата.

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