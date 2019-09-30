За кулисами роскошной жизни: Иванка Трамп поделилась редкими фото семьи

Дочь президента США показала на новом фото мужа и детей

Иванка Трамп со своим супругом Джаредом Кушнером Фото: instagram.com/alwaysivanka

Несмотря на богатство и публичность президента США Дональда Трампа, его дочь Иванка, которая недавно оконфузилась на важном мероприятии, предпочитает скрывать свою личную жизнь и очень редко радует поклонников семейными фото. Каждый ее выход в свет сопровождается роскошными нарядами и дома ее образы не менее эффектные.

Смотрите видео: Иванка Трамп показала, как отдыхает с семьей

Так, президентская дочь порадовала подписчиков в Instagram редким семейным снимком, на котором позируем вместе со своим супругом Джаредом Кушнером и их детьми. 37-летняя Иванка Трамп, как обычно, облачена в роскошный наряд – элегантное черное платье с оголенными плечами. Счастливое семейство запечатлено на двух снимках – на балконе их дома с трехлетним сыном Теодором Джеймсом и в гостиной среди остальных детей – 8-летней Арабеллы Роуз и 5-летнего Джозефа Фредерика.

INSTAGRAM

"Сила сильна в моей семье", – написала бизнесвумен и дочь президента США Иванка Трамп.

Ранее "Сегодня" писали, как Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с победой на внутренних выборах в Консервативной партии. Стоит отметить, что над Иванкой Трамп смеялись также из-за выражения "Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает", выдав его у себя в Twitter за китайскую пословицу. Однако знатоки китайского языка и сами жители Поднебесной сошлись на том, что никакого отношения это к их культуре не имеет.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.