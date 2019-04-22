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Базовые вещи: что должно быть в гардеробе каждой модницы

Основы комплектации женского гардероба

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Советы стилиста по созданию базового look на каждый день
Советы стилиста по созданию базового look на каждый день
Фото: Pinterest

Наличие базового гардероба – одна из самых гениальных и практичных задумок, которая облегчает ежедневную рутину по подборку образов. Стилист Анна Лебедь рассказала о базовых вещах, которые должны быть в гардеробе стильной девушки.

Основные вещи в гардеробе

Белая рубашка – составляем базовый гардероб на лето

Как бы банально это не было, но однотонная белая рубашка – must-have любого гардероба. Она сочетается с любым низом и является идеальным вариантом как для расслабленного образа с джинсами, так и для строгого с брюками. При выборе рубашки, помимо ее цвета, обращайте внимание и на состав: для весенне-летнего сезона лучше всего подходит 100% лен или хлопок. Одежда из таких тканей прекрасно носится и выдерживает больше стирок.

Белая рубашка – основа женского гардероба
Белая рубашка – основа женского гардероба

Базовые джинсы  

Джинсы весьма удобны и могут стать составляющей любого гардероба, особенно если они хорошо сидят по фигуре. Поэтому изначально выбирайте тот вариант джинс, в котором вам будет комфортно: они могут облегать, но не впиваться в кожу. Наиболее универсальная модель – джинсы на средней посадке, слегка суженные у щиколоток без дополнительных аксессуаров.

Базовый гардероб 2019 – выбираем удобные джинсы
Базовый гардероб 2019 – выбираем удобные джинсы

Если говорит о ткани, то я бы рекомендовала выбирать более плотную – таким образом джинсы дольше смогут прожить. Виктория Бэкхем, к примеру, еще и рекомендует стирать этот вид гардероба только в крайнем случае – так штаны не потеряют свои форму и цвет.

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Пиджак

То, что пиджак можно носить только с костюмными брюками – предубеждение. На деле, он отлично сочетается с джинсами, юбками и платьями. Самые универсальные оттенки блейзера – графит, черный и бежевый, самые сложные для комбинирования – красный, желтый и розовый.

Базовый гардероб на весну и лето 2019 – стильные пиджаки
Базовый гардероб на весну и лето 2019 – стильные пиджаки

Перед покупкой нового пиджака задумайтесь как он впишется лично в ваш гардероб и будет ли уместен, к примеру, в неоновой палитре.

Классические брюки

Выбор брюк – дело непростое, особенно когда речь заходит о выборе штанов. Наиболее простой вариант – определить со стилистом какая модель брюк хорошо сядет на вашей фигуре и уже после этого делать покупку. Если такой путь не для вас, то для начала изучите тип своей фигуры и уже в самом магазине примеряйте разные модели, чтобы визуально определить что и как на вас садится.

Обязательный элемент в шкафу – классические брюки
Обязательный элемент в шкафу – классические брюки

Также стоит обратить внимание и на состав с минимальным содержанием эластана, так как брюки имеют свойство протираться и растягиваться в районе коленей и бедер.

Тренчкот

Из верхней одежды рекомендую добавить в свой гардероб тренч. Это классика и его наличие облегчает комбинирование образов весной. Оптимальная длина плаща – чуть выше колена, также он должен хорошо сидеть в плечах.

Практичная и удобная вещь в женском гардеробе – тренч
Практичная и удобная вещь в женском гардеробе – тренч

Если говорить о цветовой палитре, то базовыми и наиболее практичными будут черные, серые и темно-синие. Они меньше других пачкаются во время дождя и подойдут под любой образ, аксессуары. Для создания стильных образов он станет невероятно актуальным.

Напомним, ранее "Сегодня" разобрались, что дешевле – купить пальто на весну или сшить его.

Кроме того, мы провели эксперимент и выяснили, можно ли стильно одеться на 1000 гривен, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен.

Также смотрите в нашем сюжете, какая одежда привлекает мужчин больше всего:

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