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Что дешевле – купить пальто на весну или сшить его: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 08:12

Журналисты прошлись по украинским магазинам и подсчитали стоимость обновки

Что дешевле – купить пальто на весну или сшить его: эксперимент "Сегодня" Экономика Журналисты прошлись по украинским магазинам и подсчитали стоимость обновки

Тренд весеннего сезона-2019 – пальто в клетку с элементами мужского кроя. "Сегодня" решили узнать, что выгоднее – купить модную вещь или сшить, купив ткань.

В магазине одежды показывают самые популярные фасоны и называют цены.

"Производитель у нас Харьков, Украина. Пальто – от 2500 до 5000 тысяч гривен. Я считаю, что купить готовое пальто проще и дешевле", – говорит продавщица Людмила.

Чтобы проверить, так ли это, "Сегодня" выбрали понравившуюся модель из серого букле. За такое пальто просят 3800 гривен. 

В магазине текстиля журналистов ждет немалый выбор ткани для пальто. Есть твид, кашемир и хлопок - от 200 до 1000 гривен за метр. Букле стоит 350 гривен.

Как рассказывает швея Татьяна Шкребитенко, в среднем на пальто понадобится от 1,5 до 2,5 метра ткани. На наш фасон нужно два метра. 

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Таким образом, за два метра ткани, фурнитуру и работу швеи придется выложить в сумме не меньше 4300 гривен. Пальто такого же фасона в магазине стоит на 500 гривен дешевле.

Но швея уверяет, что недостатка клиентов у нее нет. Есть люди, которые уверены: чтобы пальто село идеально по фигуре, можно и переплатить за индивидуальный пошив.

Напомним, ранее "Сегодня" провели эксперимент и выяснили, можно ли стильно одеться на 1000 гривен, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен.

Также мы разбирались, почему почти вся одежда в Украине импортная и зачем украинские производители текстиля, одежды и обуви просят помощи у государства.

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Тег цены, одежда, ткань, пальто, ткани, швея

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Сегодня

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