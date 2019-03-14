Что дешевле – купить пальто на весну или сшить его: эксперимент "Сегодня"
Журналисты прошлись по украинским магазинам и подсчитали стоимость обновки
Тренд весеннего сезона-2019 – пальто в клетку с элементами мужского кроя. "Сегодня" решили узнать, что выгоднее – купить модную вещь или сшить, купив ткань.
В магазине одежды показывают самые популярные фасоны и называют цены.
"Производитель у нас Харьков, Украина. Пальто – от 2500 до 5000 тысяч гривен. Я считаю, что купить готовое пальто проще и дешевле", – говорит продавщица Людмила.
Чтобы проверить, так ли это, "Сегодня" выбрали понравившуюся модель из серого букле. За такое пальто просят 3800 гривен.
В магазине текстиля журналистов ждет немалый выбор ткани для пальто. Есть твид, кашемир и хлопок - от 200 до 1000 гривен за метр. Букле стоит 350 гривен.
Как рассказывает швея Татьяна Шкребитенко, в среднем на пальто понадобится от 1,5 до 2,5 метра ткани. На наш фасон нужно два метра.
Таким образом, за два метра ткани, фурнитуру и работу швеи придется выложить в сумме не меньше 4300 гривен. Пальто такого же фасона в магазине стоит на 500 гривен дешевле.
Но швея уверяет, что недостатка клиентов у нее нет. Есть люди, которые уверены: чтобы пальто село идеально по фигуре, можно и переплатить за индивидуальный пошив.
Напомним, ранее "Сегодня" провели эксперимент и выяснили, можно ли стильно одеться на 1000 гривен, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен.
Также мы разбирались, почему почти вся одежда в Украине импортная и зачем украинские производители текстиля, одежды и обуви просят помощи у государства.
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