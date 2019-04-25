HOT! Роналду презентовал коллекцию нижнего белья в стиле супергероев

Известный футболист позирует в белье своего бренда

Криштиану Роналду Фото: AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду презентовал новую коллекцию нижнего белья собственной марки CR7. Португалец решил сделать фотосессию в стиле супергероев по случаю долгожданной премьеры фильма "Мстители: Финал".

На опубликованных кадрах в Instagram знаменитый футболист демонстрирует свое подкаченное тело в стильных боксерках на фоне ярких надписей. Четыре модели нижнего белья и три способности человека - Power (Сила), Strength (Мощь), Belief (Вера). Четвертая надпись – название его бренда CR7.

"Мои суперспособности? Сила, мощь и вера. А какие у тебя?" - поинтересовался футболист под фото.

Коллекция нижнего белья от бренда Криштиану Роналду CR7 Фото: instagram.com/cristiano Коллекция нижнего белья от бренда Криштиану Роналду CR7 Фото: instagram.com/cristiano Коллекция нижнего белья от бренда Криштиану Роналду CR7 Фото: instagram.com/cristiano Коллекция нижнего белья от бренда Криштиану Роналду CR7 Фото: instagram.com/cristiano 1/4

Ранее Криштиану Роналду посоветовал "Ювентусу" купить шесть футболистов. Возглавил список его соотечественник – нападающий "Бенфики" Жоау Фелиш.

Также сообщалось, что Роналду с пеной на голове поклялся, что останется в "Ювентусе". "Останусь ли я в "Юве"? Тысяча процентов!", – пообещал португалец.

Напомним, что недавно Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца своей девушке. Детали в сюжете:

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