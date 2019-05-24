Тереза Мэй уходит в отставку: ТОП-10 изысканных образов премьер-министра

Какой запомнится премьер-министр Британии?

Тереза Мэй Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей эмоциональной речи на Даунинг-стрит сделала громкое заявление на весь мир – 7 июня она уходит в отставку.

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Британская чиновница запомнится миру как одна из самых стильных премьер-министров, ведь она пример для подражания. Каждый ее выход на публику сопровождались нескучными деловыми нарядами. Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить о самых ярких и незабываемых образах Терезы Мэй.

Изюминка в деталях – красные туфли-лодочки

Для официального мероприятия в британском графстве Ланкашир премьер-министр нарядилась в стильный костюм, который состоял из твидового пиджака с баской и классических брюк-бананов. Под жакет Тереза Мэй надела простую белую футболку, а зону декольте украсила лаконичным серебристым колье.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй Фото: AFP

Премьер-министр сделала ставку в своем деловом аутфите на красные туфли-лодочки. Отметим, что британская чиновница любит сочетать спокойные тона в одежде с яркой и необычной обувью.

Клетчатое пальто с вышивкой

За месяц до отставки Тереза Мэй приехала на праздничную службу в церкви, куда Тереза Мэй нарядилась в клетчатое пальто с накладными черными карманами. Главной атрибутикой верхней одежды стала необычная вышивка на плечах лилового оттенка.

Тереза Мэй в клетчатом пальто с лиловой вышивкой на плечах Фото: Getty Images

Под пальто Тереза Мэй подобрала total black – черные брюки-бананы и майку. Из украшений – на шее любимые серебристые бусы, а в ушах массивные серьги. Также идеально под ее праздничный образ подходили черные туфли-лодочки на небольшом каблуке.

Тереза Мэй со своим супругом Филиппом Фото: Getty Images

Цвет настроения синий

Тереза Мэй на встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель приехала в строгом костюме синего цвета, состоящего из приталенной юбки-миди и пиджака с высоким воротником. Не обошлось и без главной "страсти" премьер-министра – туфлей с "хищным" принтом.

Тереза Мэй в синем пиджаке и приталенной юбке-миди Фото: AFP

Обязательными в ее образе всегда остаются необычные украшения, на этот раз – массивные прозрачные бусы, серебристые серьги и кольцо, а также разноцветный браслет на правой руке.

На работу, как на праздник

Для конференции в Шотландии британская чиновница выбрала весьма нарядный образ – классические черные брюки свободного кроя и белый жакет на одну пуговицу. Свой изящный костюм премьер-министр Англии дополнила белой базовой майкой.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в Шотландии Фото: Getty Images

Ярким акцентом делового образа Терезы Мэй стали массивные бусы насыщенного бирюзового цвета в виде ожерелья и браслета. Также из украшений политик надела часы на металлическом ремешке и серебристые серьги-гвоздики. Завершали образ черные классические туфли.

Тереза Мэй Фото: AFP

"Дерзкие" туфли для встречи с королем Иордании

Тереза Мэй продемонстрировала эффектный деловой образ в черном платье-футляре и жакете того же цвета с белыми вставками.

Тереза Мэй продемонстрировала эффектный деловой образ Фото: AFP

Похоже, глава британского правительства изменила своей страсти к леопардовому принту, сделав выбор в пользу туфлей с принтом "зебры". Ее деловой образ дополнило массивное ожерелье, а в макияже и маникюре преобладал розовый цвет.

Тереза Мэй на встрече с королем Иордании Абдаллой II Фото: AFP

Дело в шляпе

Тереза Мэй прошлой осенью встречала в Букингемском дворце королевскую чету Нидерландов. По такому случаю глава британского правительства появилась в очень элегантном образе. В принципе, на ней был обычный пиджак темно-синего оттенка, юбка и туфли в тон. Однако широкополая шляпа с цветком и черные перчатки добавили привычному наряду элегантности.

Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP 1/5

В красном пиджаке и леопардовых балетках

В Аргентине глава британского правительства надела ярко-красный пиджак без воротника, черные брюки и так любимые ею балетки с леопардовым принтом. Также на шее госпожи Мэй можно увидеть не менее любимое украшение в виде серебристой цепи с крупными звеньями, в котором она часто появляется на публике.

Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP 1/5

Красное пальто и сапоги из крокодила

Для встречи с фермерами глава британского правительства надела ярко-красное пальто, которое дополнила светлым платком с узором и черными сапогами из крокодиловой кожи. Поскольку на улице шел дождь, ей пришлось постоянно ходить с зонтом, хотя на настроение госпожи Мэй это никак не повлияло. Она была весела и с удовольствием общалась со всеми организаторами и гостями выставки.

Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP Тереза Мэй Фото: Фото: AFP 1/5

В неформальной обстановке - на отдыхе в Италии в платье за 34 доллара

Ее лаконичность проявляется даже в повседневной одежде. Два года назад Тереза Мэй была замечена во время отдыха на итальянском озере Гарда. Папарацци сфотографировали ее в розовом платье-рубашке британского бренда Next стоимостью всего 26 фунтов (около 34 долларов).

Тереза Мэй. Фото: AFP Тереза Мэй. Фото: AFP Тереза Мэй. Фото: AFP Тереза Мэй. Фото: AFP Тереза Мэй. Фото: AFP Тереза Мэй. Фото: AFP Тереза Мэй. Фото: AFP Тереза Мэй. Фото: AFP 1/8

Напомним, накануне британское издание The Daily Telegraph прогнозировало, что в скором времени премьер-министр Соединенного Королевства может объявить о своей отставке.

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