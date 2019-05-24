Тереза Мэй уходит в отставку: ТОП-10 изысканных образов премьер-министра
Какой запомнится премьер-министр Британии?
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей эмоциональной речи на Даунинг-стрит сделала громкое заявление на весь мир – 7 июня она уходит в отставку.
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Британская чиновница запомнится миру как одна из самых стильных премьер-министров, ведь она пример для подражания. Каждый ее выход на публику сопровождались нескучными деловыми нарядами. Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить о самых ярких и незабываемых образах Терезы Мэй.
Для официального мероприятия в британском графстве Ланкашир премьер-министр нарядилась в стильный костюм, который состоял из твидового пиджака с баской и классических брюк-бананов. Под жакет Тереза Мэй надела простую белую футболку, а зону декольте украсила лаконичным серебристым колье.
Премьер-министр сделала ставку в своем деловом аутфите на красные туфли-лодочки. Отметим, что британская чиновница любит сочетать спокойные тона в одежде с яркой и необычной обувью.
За месяц до отставки Тереза Мэй приехала на праздничную службу в церкви, куда Тереза Мэй нарядилась в клетчатое пальто с накладными черными карманами. Главной атрибутикой верхней одежды стала необычная вышивка на плечах лилового оттенка.
Под пальто Тереза Мэй подобрала total black – черные брюки-бананы и майку. Из украшений – на шее любимые серебристые бусы, а в ушах массивные серьги. Также идеально под ее праздничный образ подходили черные туфли-лодочки на небольшом каблуке.
Тереза Мэй на встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель приехала в строгом костюме синего цвета, состоящего из приталенной юбки-миди и пиджака с высоким воротником. Не обошлось и без главной "страсти" премьер-министра – туфлей с "хищным" принтом.
Обязательными в ее образе всегда остаются необычные украшения, на этот раз – массивные прозрачные бусы, серебристые серьги и кольцо, а также разноцветный браслет на правой руке.
Для конференции в Шотландии британская чиновница выбрала весьма нарядный образ – классические черные брюки свободного кроя и белый жакет на одну пуговицу. Свой изящный костюм премьер-министр Англии дополнила белой базовой майкой.
Ярким акцентом делового образа Терезы Мэй стали массивные бусы насыщенного бирюзового цвета в виде ожерелья и браслета. Также из украшений политик надела часы на металлическом ремешке и серебристые серьги-гвоздики. Завершали образ черные классические туфли.
Тереза Мэй продемонстрировала эффектный деловой образ в черном платье-футляре и жакете того же цвета с белыми вставками.
Похоже, глава британского правительства изменила своей страсти к леопардовому принту, сделав выбор в пользу туфлей с принтом "зебры". Ее деловой образ дополнило массивное ожерелье, а в макияже и маникюре преобладал розовый цвет.
Тереза Мэй прошлой осенью встречала в Букингемском дворце королевскую чету Нидерландов. По такому случаю глава британского правительства появилась в очень элегантном образе. В принципе, на ней был обычный пиджак темно-синего оттенка, юбка и туфли в тон. Однако широкополая шляпа с цветком и черные перчатки добавили привычному наряду элегантности.
В Аргентине глава британского правительства надела ярко-красный пиджак без воротника, черные брюки и так любимые ею балетки с леопардовым принтом. Также на шее госпожи Мэй можно увидеть не менее любимое украшение в виде серебристой цепи с крупными звеньями, в котором она часто появляется на публике.
Для встречи с фермерами глава британского правительства надела ярко-красное пальто, которое дополнила светлым платком с узором и черными сапогами из крокодиловой кожи. Поскольку на улице шел дождь, ей пришлось постоянно ходить с зонтом, хотя на настроение госпожи Мэй это никак не повлияло. Она была весела и с удовольствием общалась со всеми организаторами и гостями выставки.
Ее лаконичность проявляется даже в повседневной одежде. Два года назад Тереза Мэй была замечена во время отдыха на итальянском озере Гарда. Папарацци сфотографировали ее в розовом платье-рубашке британского бренда Next стоимостью всего 26 фунтов (около 34 долларов).
Напомним, накануне британское издание The Daily Telegraph прогнозировало, что в скором времени премьер-министр Соединенного Королевства может объявить о своей отставке.
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