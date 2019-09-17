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Где на планете нужно побывать хотя бы раз в жизни: советы путешественника

Артемий Сурин рассказал о лучших направлениях, куда стоит поехать каждому

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:56
Артемий Сурин побывал на всех континентах
Артемий Сурин побывал на всех континентах
Фото: личный архив Артемия Сурина

Украинский путешественник Артемий Сурин, который объехал вокруг света за 280 дней, не прибегнув к использованию авиа, побывал на всех континентах, пересек три океана и установил четыре национальных и мировых рекорда, рассказывает "Сегодня" о местах на планете, которые должен посетить каждый человек хотя бы раз в жизни.

Артемий Сурин назвал лучшие места, куда стоит поехать
Фото: личный архив Артемия Сурина
Артемий Сурин назвал лучшие места, куда стоит поехать
Фото: личный архив Артемия Сурина
Артемий Сурин назвал лучшие места, куда стоит поехать
Фото: личный архив Артемия Сурина
Артемий Сурин назвал лучшие места, куда стоит поехать
Фото: личный архив Артемия Сурина
Артемий Сурин назвал лучшие места, куда стоит поехать
Фото: личный архив Артемия Сурина
Артемий Сурин назвал лучшие места, куда стоит поехать
Фото: личный архив Артемия Сурина
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Побывайте в пустыне

Езжайте в пустыни Иордании, Марокко или Эмиратов. Не бойтесь отклониться от "графика туриста", когда вас привезут днем, дадут время пофотографировать дюны и увезут в отель. Останьтесь в пустыне на ночь! Вы ощутите всю магию, все краски и самое главное – тотальную, абсолютную тишину.

Ночь в пустыне Сахара
Ночь в пустыне Сахара
Фото: личный архив Артемия Сурина

"Во время своего кругосветного путешествия я побывал в пустыне Сахара и сделал там то, что рекомендую и вам – провел ночь посреди безлюдных песков, под луной, которая больше, чем солнце днем, – рассказывает Сурин. –Представьте: ни единого звука вокруг, такая сюрреальная красота. Ты не можешь понять, где вся суета мира? Где шум городов? Где хоть какие-нибудь звуки? Это был один из самых впечатляющих моментов во всей кругосветке".

Пустыни Иордании, Марокко и Эмиратов вдохновляют
Пустыни Иордании, Марокко и Эмиратов вдохновляют
Фото: личный архив Артемия Сурина

Переплывите океан

"Хотя бы один, не имеет значения, какой из четырех. По пути в кругосветке я пересек три океана (никаких авиа, только лайнер и корабли).

У океанов есть своя жизнь, свой ритм и энергетика, говорит Сурин
У океанов есть своя жизнь, свой ритм и энергетика, говорит Сурин
Фото: личный архив Артемия Сурина

Находясь в открытых водах, вдали от континентов и земли, ты осознаешь, что большую часть планеты занимают не города, не суша, а именно вода. У океанов есть своя жизнь, свой ритм и энергетика. Это нужно попробовать и прочувствовать", – советует путешественник. 

Смотрите видео: как Артемия Сурина освободили из тюрьмы в Иране

Посетите самобытные места

Такие локации есть в Латинской Америке, в Перу, Боливии, Эквадоре. Поверьте, это только звучит как что-то недостижимое и очень далекое. На самом деле в любые уголки планеты не так уж сложно добраться и вполне реально найти доступные авиабилеты. 

Вам стоит побывать в Перу, Боливии и Эквадоре
Вам стоит побывать в Перу, Боливии и Эквадоре
Фото: личный архив Артемия Сурина

На Земле еще можно увидеть людей в национальной одежде, познакомиться с многовековыми традициями целых народов. Лучше с этой целью ехать на острова архипелага Сан-Блас, который между Панамой и Колумбией, туда, где, сохраняя самобытную культуру предков, живет коренной народ Куна. Места на Земле, которые еще не поглотила глобализация – вдохновят вас жить!

Острова архипелага Сан-Блас – самобытное место
Острова архипелага Сан-Блас – самобытное место
Фото: личный архив Артемия Сурина

Напомним, ранее Артемий Сурин рассказал о главных правилах жизни 105-летней долгожительницы. Кроме этого, мы рассказывали, каким было кругосветное путешествие украинца.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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