Известный сайт аренды жилья сообщил неприятную новость

Компания анонсировала серию мер для повышения безопасности сервиса

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок Фото: Depositphotos

Компания Airbnb, пользователи которой жалуются на скрытые камеры в квартирах, запретила сдавать жилые для проведения вечеринок. Это произошло после того, как на прошлой неделе в арендованном доме в Калифорнии (США) были убиты пять человек. Об этом заявил исполнительный директор компании Брайан Чески в Twitter.

"С сегодняшнего дня мы запрещаем сдавать в аренду дома для вечеринок и удваиваем наши усилия по борьбе с неразрешенными сборищами и поведением хозяев и гостей, которые приводят к таким страшным событиям, как в Оринде", – написал он.

Смотрите видео: аренда жилья в Украине вновь подорожает

Чески также анонсировал серию мер для повышения безопасности сервиса. Так, заявки, автоматически помеченные как потенциально представляющие угрозу, будут еще более тщательно просматриваться сотрудниками компании.

Для реагирования на инциденты, связанные с частными вечеринками, создается специальная группа. Ее возглавит Маргарет Ричардсон, ранее входившая в состав исполнительной команды сервиса. Ей предстоит разработать новые нормы для подобных случаев. Нарушителям будут грозить незамедлительные меры, включая исключение из числа клиентов сервиса.

Напомним, на Хэллоуин, вечером 31 октября, в городе Оринда произошла стрельба, в результате чего погибли пять человек. Мужчина, открывший стрельбу, скрылся. Инцидент произошел в доме, арендованном для проведения праздника в престижном районе города. Вечеринка широко рекламировалась в социальных сетях, на ней присутствовали более 100 человек.

Ранее новости "Сегодня" выясняли, как сдать или снять квартиру, чтобы не потерять деньги.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.