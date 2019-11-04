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Известный сайт аренды жилья сообщил неприятную новость

Компания анонсировала серию мер для повышения безопасности сервиса

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:24
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
Фото: Depositphotos

Компания Airbnb, пользователи которой жалуются на скрытые камеры в квартирах, запретила сдавать жилые для проведения вечеринок. Это произошло после того, как на прошлой неделе в арендованном доме в Калифорнии (США) были убиты пять человек. Об этом заявил исполнительный директор компании Брайан Чески в Twitter.

"С сегодняшнего дня мы запрещаем сдавать в аренду дома для вечеринок и удваиваем наши усилия по борьбе с неразрешенными сборищами и поведением хозяев и гостей, которые приводят к таким страшным событиям, как в Оринде", – написал он.

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Чески также анонсировал серию мер для повышения безопасности сервиса. Так, заявки, автоматически помеченные как потенциально представляющие угрозу, будут еще более тщательно просматриваться сотрудниками компании.

Для реагирования на инциденты, связанные с частными вечеринками, создается специальная группа. Ее возглавит Маргарет Ричардсон, ранее входившая в состав исполнительной команды сервиса. Ей предстоит разработать новые нормы для подобных случаев. Нарушителям будут грозить незамедлительные меры, включая исключение из числа клиентов сервиса.

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Напомним, на Хэллоуин, вечером 31 октября, в городе Оринда произошла стрельба, в результате чего погибли пять человек. Мужчина, открывший стрельбу, скрылся. Инцидент произошел в доме, арендованном для проведения праздника в престижном районе города. Вечеринка широко рекламировалась в социальных сетях, на ней присутствовали более 100 человек.

Ранее новости "Сегодня" выясняли, как сдать или снять квартиру, чтобы не потерять деньги.

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Источник: Сегодня
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