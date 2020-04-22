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Как сейчас выглядит Чернобыльская зона: показали впечатляющее видео

Съемка велась на границе с Зоной отчуждения по реке Уж

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:24

Как сейчас выглядит Чернобыльская зона, показали на видео администраторы Facebook-страницы "Dronarium Украина". Съемка велась на границе с зоной отчуждения по реке Уж, в поселке городского типа Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы, указано в описании к видео.

"80 секунд грустного видео, которое мы с помощью дрона сняли за несколько дней. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным", – пишут авторы ролика.

Напомним, в Украине 17 апреля вступил в силу закон об увеличении штрафов в 18 раз за поджог сухостоя. Он предусматривает существенное повышение штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

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Нарушителей будут наказывать штрафом от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан (30,6 – 61,2 тыс грн) или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее мы рассказывали, как предотвратить пожары в Чернобыле.

Смотрите видео: чем сейчас живет Зона отчуждения

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Источник: Сегодня
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