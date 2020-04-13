Рада ужесточила штрафы за поджог лесов и сухостоя

Теперь нельзя сжигать листья по осени, поскольку это загрязняет воздух

В Украине увеличили штрафы за поджог леса и сухостоя. Верховная Рада в целом приняла закон о внесении изменений в законодательство для усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира. Документ поддержали 328 нардепов.

Законом усовершенствуется порядок привлечения к ответственности за поджог лесов и сухостоя – действия, наносящие природный урон и влекущие загрязнение воздуха. Речь идет также и о наказании за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой травы, опавших листьев.

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Так, в Уголовном кодексе увеличивается размеры штрафа за загрязнение атмосферного воздуха с 100- 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) до 1800-3600 (30 600-61 200 грн), а за уничтожение или повреждение объектов растительного мира (поджог лесов) – с 300-500 (5100-8500 грн) до 5400-9000 (91 800-153 000 грн).

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах штрафы увеличиваются с 85-850 грн до 1530-15 300 грн, за самовольное выжигание растительности или ее остатков (сухой травы, опавшей листвы) – с 170-1190 грн до 3060-21 420 грн. За те же действия в пределах природных заповедников штрафы с 340-1700 грн выросли до 6120-30 600 грн.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля в Чернобыльской зоне пылал масштабный пожар. В очаге поднялась радиация. Из-за пожара даже Киев и близлежащие населенные пункты затянуло смогом. Как оказалось, 27-летний житель села Раговка забавы ради в трех местах поджег мусор и траву, что переросло в масштабное возгорание. На сегодняшний день спасатели продолжают тушить пожары в Чернобыле, воду сбрасывают с самолетов.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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