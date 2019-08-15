Киев попал в список 120 лучших городов мира для студентов

Эксперты рейтинга оценивали кандидатов по общей привлекательности города, активности работодателей и финансовой доступности

Университет имени Тараса Шевченко в Киеве Фото: Depositphotos

Международная компания QS Quacquarelli Symonds опубликовала ежегодный рейтинг лучших городов для студентов – Best Student Cities. Возглавил рейтинг – Лондон. В десятку также вошли Токио, Мельбурн, Мюнхен, Берлин, Монреаль, Париж, Цюрих, Сидней и Сеул. Кандидатов оценивали по общей привлекательности города, активности работодателей, мнениях учащихся и финансовой доступности.

Читайте также: Шесть украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов планеты

Киев оказался на 118 месте из 120 городов мира. "Это столица и крупнейший город Украины, важный промышленный, научный, образовательный и культурный центр Восточной Европы, – пишут авторы рейтинга. – Киев известен своей красивой религиозной архитектурой, отражающую его наследие как центра восточного православия".

Смотрите видео: можно ли получить качественное образование в сельских школах

Также в QS Quacquarelli Symonds подчеркнули, что история Киева насчитывает не менее 1400 лет. "Сейчас это город, где сосуществуют старое и новое. Столица Украины значительно изменилась с тех пор, как страна получила независимость. В центре открылись новые жилые комплексы в западном стиле, стильные рестораны и современные ночные клубы. Наряду с известными архитектурными и историческими достопримечательностями, Киев считается одним из самых зеленых городов в Европе, с двумя ботаническими садами и различными большими и маленькими парками", – пишут эксперты.

В Киеве находится большое количество высших учебных заведений, в том числе второе по величине в Украине – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Также есть впечатляющий выбор театров и выставочных центров.

Университет имени Тараса Шевченко в Киеве Фото: Игорь Тимофеев

"Курсы с преподаванием на английском языке доступны, но вам все равно придется практиковать свой украинский, чтобы ориентироваться в повседневной жизни города", – резюмируют авторы рейтинга.

Среди стран бывшего СССР в списке также есть четыре города России – Москва (34), Санкт-Петербург (66), Томск (73) и Новосибирск (92), столица Литвы – Вильнюс (95), столица Латвии – Рига (110), один из крупнейших городов Казахстана – Алматы (112 место) и столица Беларуси – Минск (120).

Ранее "Сегодня" писали, как уровень образования влияет на зарплату в Украине. Кроме этого, мы рассказывали о всех плюсах и минусах домашнего образования.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram