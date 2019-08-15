Диплом и работа: как уровень образования влияет на зарплату в Украине

/ Фото: Александр Яремчук

Украинцы – одна из самых образованных наций. Каждый третий – с высшим образованием. По этому показателю мы на 11 месте среди стран мира.

Влияет ли уровень образования на доходы и от каких еще факторов зависит зарплата украинцев? Сайт "Сегодня" изучил данные Госстата и вот, что получилось.

В плюсе только магистры

"В Украине отдача от образования – нулевая. Эффект не является статистически значимым", – говорит Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики.

В развитых странах год обучения дает 5% к доходу. В странах Африки отдача еще больше из-за небольшого числа людей с высшим образованием. В Украине она не достигает и 1%.

Зарплата бакалавра, выпускника ПТУ или школы в Украине мало отличается. В плюсе только магистры.

"Если посмотреть, сколько получает человек со школьным образованием, с профтехобразованием, после колледжа и университета, то большая отдача только от полного высшего образования (специалист, магистр), а бакалавры (базовое высшее образование) часто ее не имеют или отдача невелика", – отмечает Ольга Купец.

Среди 100 украинцев в возрасте 25-44 года 37 имеют полное высшее образование. Средняя зарплата в Украине – 10723 грн. Больше этой суммы получают, в основном, украинцы с дипломом специалиста или магистра. Их доход на 36% больше, отмечают в Госстате.

Интересно, что люди с высшим образованием работают меньше: 193 дня в год, тогда как работники с профтехобразованием – 204 дня. Также выпускники вузов практически не работают сверхурочно и берут более продолжительные отпуска: – 19 дней против 16.

Кто сколько зарабатывает

Остальные работники до средней зарплаты редко когда дотягивают. По данным Госслужбы статистики Украины, люди с дипломом бакалавра получают 76,7% от средней зарплаты в стране. Выпускники техникумов и колледжей ненамного меньше – 72,1%. Работники с профтехобразованием имеют доход в 62,6% от средней зарплаты. Те, у кого за плечами только 11 классов школы – 57,8%. Примерно половину от средней зарплаты получают украинцы, окончившие только девять классов или меньше.

Вместе с тем, часто украинцы с высшим образованием идут на работы, где диплом вообще не нужен, замечает Ольга Купец. И самая большая доля таких людей среди молодежи до 29 лет – они получают диплом бакалавра или магистра в определенной области, но затем работают операторами в колл-центрах или мастерицами в салонах красоты, простыми рабочими на строительстве или водителями.

Одна из причин – в сильной разнице в качестве образования в разных вузах, считает Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования. Поэтому в Украине сложно оценивать отдачу только по уровню образования.

"Если брать другие страны, есть много данных, свидетельствующих, что в среднем работники и предприниматели с высшим образованием имеют более высокие доходы, чем работники без высшего образования. Также доходы с высшим образованием являются большими для выпускников ведущих университетов. Но это статистические данные. В конкретных случаях может быть иначе. Также статистика свидетельствует, что есть прямая корреляция между показателями экономического развития стран и показателями качества образования и охвата высшим", – подчеркивает Бахрушин.

Какие специалисты зарабатывает выше средней зарплаты

Самые оплачиваемые в Украине профессии – моряки и летчики. Они получают около 56 тысяч грн - в пять раз больше средней зарплаты в стране.

За ними идут госслужащие высшего ранга, руководители и менеджеры на госпредприятиях. По данным Госстата, они получают в 2,3 раза больше средней зарплаты. Некоторые топ-менеджеры – и в сотни раз больше. Например, зарплата руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева превышает 2 млн грн в месяц. Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов в 2018-м получал 570 тыс. грн в месяц.

/ Фото: Pixabay

По уровню доходов на третьем месте айтишники – в среднем они зарабатывают в 2,2 больше средней зарплаты. За ними идут управленцы в оборонной промышленности и в производстве электроэнергии, газа и воды – больше в 2,1 раза. В два раза выше средней зарплаты получают инспекторы правоохранительных органов, криминально-исполнительной службы, военизированной охраны, частные детективы, горняки, взрывники, резчики камня и каменотесы.

Не достигают до средней зарплаты работники простейших профессий и рабочие в сфере торговли – меньше на 43,9%. Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства и технические служащие получают на треть меньше. Меньше половины от средней получают сборщики мусора и чернорабочие; посыльные, носители и швейцары; домашняя прислуга, уборщики и прачки; продавцы на рынках; вспомогательный персонал религиозных организаций, не имеющие духовного сана; рабочие рыбного промысла, охотники.

Возраст и пол тоже влияют на зарплату

Мужчины в Украине зарабатывают больше, чем женщины. Средняя почасовая оплата женщин на 20,3% меньше, чем у мужчин, говорится в отчете Госстата. Самый большой разрыв в добывающей промышленности и разработке карьеров -38,9%; в финансовой и страховой деятельности – зарплаты на 34,7% меньше. В сфере информации и телекоммуникации – на 27%. Наименьший разрыв в госуправлении – 3%, образовании – 5,3%.

/ Фото: Сегодня

Одна из причин - мужчины больше работают. По данным Госстата, мужчины отрабатывают 1773 часа в год, женщины – 1712. Мужчины чаще работают сверхурочно – в среднем 11 часов в год, против пяти у женщин. И меньше проводят времени в отпусках – 17 дней против 19.

Если сравнивать по возрасту, самый высокий уровень оплаты у работников от 25 до 44 года (36 грн/час на 2016 год). Меньше всего платят работникам до 25 лет (меньше 28 грн) – и старше 60 (29 грн/час).

"Если в отношении молодежи до 25 лет низкую заработную плату можно объяснить недостатком практических навыков и квалификации на старте трудовой карьеры, то в отношении работников пенсионного возраста это является свидетельством локализации их занятости на низкооплачиваемых рабочих местах", – приходят к выводу аналитики Госстата.

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