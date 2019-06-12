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Лучшие пляжи в Украине: появился новый рейтинг

Программа Blue Flag отметила 16 украинских пляжей из четырех областей

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:22
16 украинских пляжей соответствуют экологическим стандартам
16 украинских пляжей соответствуют экологическим стандартам
Фото: Depositphotos

Международная программа "Голубой флаг" (Blue Flag) выдала экологический сертификат 16 пляжам из четырех областей Украины. Соответствующая карта опубликованна на официальном сайте Blue Flag.

Так, согласно данным рейтинга, соответствуют нормам программы киевские (в том числе и Киевская область) пляжи "Венеция", "Молодежный", "Детский", Olmeca Beach и "Золотой" в Гидропарке, пляж "Радуга" на Никольской Слободке, пляж "Галера" в Галерной заливе и пляж "Пуща-Водица".

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Отмечены также шесть одесских пляжей: Zanzibar и SanDali на Фонтанке, комплексы "Причал №1" и Caletоn, Центральный городской пляж Черноморская и пляж отеля Ruta Family в поселке Затока. "Голубой флаг" также получил пляж гостиничного комплекса Good Zone вблизи Днепра и Массандровский пляж в Ялте.

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В этом году в программе Blue Flag приняли участие более 4,5 тисячи пляжей в 45 странах мира. Согласно их требованиям, пляж должен удовлетворять стандарты 32-х критериев, касающихся экологического образования и информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг.

Ранее юрист дал "Сегодня" советы о борьбе за место под солнцем на берегу моря. Кроме этого, мы рассказывали, что в Одессе появился "пляжный спецназ".

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