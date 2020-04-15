"На носу был Новый год": застрявшая в Ухане украинка раскрыла подлинную историю появления коронавируса

Анастасия Зинченко вспомнила, как начиналась вся эта история и как она провела три месяца в полной изоляции

Украинка Анастасия Зинченко, которая застряла в китайском городе Ухань из-за нежелания эвакуироваться без своего щенка, поделилась впечатлениями после трехмесячного карантинного режима.

Девушка вспомнила, как начиналась вся эта история и как она провела три месяца в полной изоляции.

"Когда нам сказали, что есть какое-то заболевание, закрывают все торговые центры и развлекательные заведения, никто не придавал этому большого значения, – пишет Настя в Instagram. – На носу был Новый год. В этот период большие города останавливаются, и все китайцы едут в села к своим родителям. Ожидалось, что после новогодних праздников все придет в норму и мы будем жить обычной жизнью дальше".

По словам Зинченко, она жила в квартире с тремя девочками. Однажды утром она услышала сирену – "в громкоговоритель сказали, что город закрывают, объявлен карантин".

Украинка Настя из Уханя Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

"Мне стало не по себе. Пошла волна эвакуации всех стран – девочки уехали. Я помню мою первую ночь в квартире, когда я осталась одна. Мы с Мишей (шпиц Мишель, щенок Насти - Ред.) пугались от любого шороха, и я редко выходила из комнаты, когда стемнело на улице", – вспоминает девушка.

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По словам Насти, она отвлекала себя спортом, готовкой, уборкой, а также смотрела сериалы и читала книги.

"Сейчас прошло почти три месяца, карантин с города сняли, но уехать пока не могу. По сути все тоже самое, только теперь выхожу в магазин за продуктами и езжу по делам, которые накопились за карантин. Сказать, что я устала или опустила руки не могу, но я морально измотана и хочу домой", – пишет Зинченко.

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Мы сообщали о том, что вместе с украинцами в самолете из Китая летел корреспондент "Сегодня" Александр Махов. Все время обсервации он провел вместе со всеми эвакуированными.

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