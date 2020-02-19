Эксклюзив: Корреспондент "Сегодня" проживет в изоляции с украинцами из Китая (видео)

Военный журналист Александр Махов расскажет о всех этапах возвращения и первых неделях пребывания земляков в Украине

Украинцы из китайского города Ухань возвращаются домой. Борт вылетел из Китая и около полуночи приземлится в Алматы на дозаправку. Никого из самолета не будут выпускать. И уже в восемь утра его ожидают в Украине. Где именно, в каком городе – неизвестно.

В самолете вместе с экипажем – и корреспондент "Сегодня" Александр Махов. Он единственный журналист на борту. Все время обсервации он проведет вместе со всеми эвакуированными. В процессе эвакуации Александр Махов снимает эксклюзивные детали.

Вести съемки Александр начал еще дома, в процессе подготовки к поездке.

Дома надо было поесть перед длинным перелетом и выбрать вещи, которые по возвращении из Китая сожгут.

"Мне очень нравятся эти штаны, это стиль "милитари", и мне на самом деле очень грустно с ними расставаться. Надену еще вот такие носки с квантовым Шевченко", – рассказывает корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Сумка собрана, а на ужин – привычные блюда.

"В Китае нас не будут кормить никакой местной едой, а я хотел бы там попробовать что-то. Но медики запретили, ведь еда местная может быть также заражена. Поэтому надо наедаться макаронами", – говорит журналист.

Не только наесться до отвала, но и тщательно помыться и побриться. Это – условие специалистов Министерства здравоохранения для всех, кто летит эвакуационным бортом.

"Приходится брить бороду. И вы сейчас думаете: а побрил ли я себе другие части тела? Мой ответ: да. Единственное – что я рад, что позволили оставить мои брови", – говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов. В тренде Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess

В жизни журналиста Александра Махова немало опасных поездок и горячих точек. Все – на его странице в Facebook. Здесь он – в Луганске, который только что захватили российские наемники. Махов рассказывал зрителям телеканала "Украина", что происходит в городе, до последнего, пока это не стало опасным для него и семьи.

Микрофон на автомат Александр Махов поменял в 2015 году. Добровольно пошел в армию – защищать от агрессоров родной Донбасс. Воевал и в Зайцево, где шли ожесточенные бои.

Отслужил год, но снова вернулся на передовую. Теперь уже как военный корреспондент телеканала "Украина". А в 2017 году Александр Махов прошел испытания морской болезнью и холодом. Когда вместе с украинскими учеными отправился в Антарктиду. Путешествие на Южный полюс продолжительностью в две недели. Там – поднял украинский флаг.

Теперь минимум две недели корреспондент "Сегодня" проведет в обсервации вместе с украинцами, которых эвакуируют из Уханя. Путешествие к эпицентру коронавируса и обратно – это то еще испытание. На голод и жажду. Согласно инструктажу вирусологов, чтобы избежать заражения, всем, кто на борту, запрещено пить и питаться. То есть принимать пищу нельзя будет более суток. А в Китае их даже из самолета не выпустят.

За несколько часов до прибытия спасательного борта украинцы уже прибыли в аэропорт Уханя. Снятое на мобильные видео пересылают в редакцию "Сегодня", ведь мы с ними на связи с первых дней вспышки эпидемии коронавируса.

На борт пропустят только здоровых. Сегодня из Уханя эвакуируют 48 украинских граждан - потому что украинцы своих не бросают. Также этим самолетом вывезут из Китая 25 иностранцев. С собой они привезут разве что воспоминания – ведь, чтобы перестраховаться, все вещи пассажиров сожгут.

Как продлится спасительный рейс и обсервация, всей стране будет рассказывать именно Александр Махов. Он единственный журналист, которого взяли на борт этого самолета.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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