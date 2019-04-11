Правила перевозки багажа в Wizz Air: нормы ручной клади

Объясняем все требования к габаритам багажа в авиакомпании Wizz Air

Рассматриваем правила перевозки багажа в Wizz Air Фото: Depositphotos

Венгерский лоукостер Wizz Air – известен очень доступными для пассажиров ценами. Однако бюджетным путешественникам, чтобы максимально сэкономить, приходится пожертвовать некоторыми привычными удобствами. Например, ограничить свой багаж иле же вовсе лететь только с ручной кладью. Сегодня.Lifestyle объясняют, что такое ручная кладь, чем она отличается от багажа, а также рассказываем о правилах перевозки ручной клади и багажа в авиакомпании Wizz Air.

По тарифу Wizz Go разрешено перевозить багаж весом до 20 кг Фото: Depositphotos

Что такое ручная кладь

Ручная кладь – это те вещи, которые вы берете с собой в салон самолета. Как правило, в качестве ручной клади пассажиры берут все самые важные и ценные вещи, без которых в стране прибытия просто не обойтись: документы (страховка, паспорт, банковские выписки), технику (ноутбук, планшет, Power Bank), сменную обувь.

Учитывайте, что в салон самолета вам не разрешат пронести любую жидкость объемом более чем 100 мл (зубная паста, питьевая жидкость, аэрозоли, косметика). Лекарство на борт самолета можно брать, но лучше иметь при себе рецепт от врача и чек из аптеки.

Что можно взять в самолет, кроме ручной клади

предметы и вещи необходимые для перелета с детьми;

товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли;

книгу или журнал для чтения;

верхнюю одежду небольшого размера;

одеяло;

мобильный телефон, фотоаппарат.

Скриншот: wizzair.com

Перевозка багажа Wizz Air. Тариф – BASIC

Самый бюджетный тариф в авиакомпании Wizz Air – BASIC. Бесплатно допускается пронести только сумку или рюкзак габаритами не более чем 40х30х20 см, разместив ее под переднее сиденье.

Перевозка багажа Wizz Air. Тариф Wizz Go

Тариф Wizz Go позволит вам выбрать место (за исключением мест с дополнительным пространством для ног), провоз регистрируемого багажа весом 20 кг (149x119x171 см), гарантированная возможность перевозки сумки на колесах (55x40x23 см, макс. 10 кг) в пассажирском салоне (за исключением случаев, когда это невозможно по техническим причинам), приоритетная посадка, провоз одной единицы ручной клади (40x30x18 см), которая должна помещаться под сидением кресла, а также регистрация на рейс через интернет в течение 30 дней до вылета рейса.

Перевозка багажа Wizz Air. Тариф Wizz Plus

Рассчитан на большее количество необходимых вещей. В тариф Wizz Plus входит выбор мест премиум-категории, включая места с дополнительным пространством для ног, а также возможности Wizz Flex, позволяющие при необходимости изменить дату своего рейса без доплаты.

Совет: складные стульчики и детские коляски необходимо регистрировать, как обычный багаж, но провозить их можно бесплатно.

Вы можете также воспользоваться услугой WIZZ Priority, которая позволяет взять на борт дополнительную сумку на колесах (макс. размера 55x40x23 см, 10 кг), в дополнение к ручной клади (макс. 40x30x20 см). Гарантируется, что в салон самолета можно взять обе сумки (кроме случаев, когда это невозможно в связи с рабочими ограничениями) и вас вызовут на посадку раньше остальных пассажиров. Дополнительно можно взять регистрируемый багаж весом 32 кг (макс. – 149x119x171 см). Помимо этого, вы будете получать обновленную информацию о рейсе и сможете зарегистрироваться на рейс через интернет за 30 дней до вылета рейса или в аэропорту.



11 Апр 2019 в 12:16 PDT INSTAGRAM

Ранее Wizz Air оштрафовали в Италии за те же правила по ручной клади и багажу. Антимонопольщики пришли к выводу, что лоукостеры обманывают потребителей. Напомним, с 1 ноября 2018 года Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу WIZZ Priority – она позволяет взять в салон дополнительный чемоданчик размером 55x40х23 см, а также пройти в самолет вне очереди.

Сумка, которую с 1 ноября можно бесплатно взять в салон Ryanair, чуть меньше, чем у Wizz Air – максимум 40x25х20 см и 10 кг. Впрочем, раньше эти габариты были еще скромнее – 35х20х20 см. У Ryanair платная "приоритетная посадка" позволяет взять в салон еще одну единицу ручной клади – чемоданчик 55х40х20 см. Сдать в багаж у Ryanair можно сумку до 10 кг за 8 евро.

Смотрите видео: требования к багажу ужесточила и МАУ:

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