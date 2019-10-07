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Саудовская Аравия ввела важное изменение для туристов

В сентябре королевство объявило о запуске нового визового режима

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Саудовская Аравия пошла навстречу неженатым путешественникам
Саудовская Аравия пошла навстречу неженатым путешественникам
Фото: Depositphotos

Власти Саудовской Аравии, которые ранее упростили въезд в страну украинцам, разрешили туристам, которые не состоят в браке, снимать в отелях один номер на двоих. Ранее туристы могли поселиться в одном номере только после предъявления доказательств того, что они женаты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии.

Новое правило не распространяется на граждан Саудовской Аравии – им по-прежнему нужно будет предъявлять документы о браке. Кроме того, саудовские власти разрешили женщинам – не только туристкам, но и местным жительницам – снимать для себя одноместные номера в отелях.

Смотрите видео: сколько украинцев воспользовались безвизом

В сентябре королевство объявило о запуске нового визового режима, согласно которому страну теперь смогут посещать туристы. Режим вступил в действие в пятницу, 27 сентября. Благодаря ему, у жителей 49 государств появится возможность увидеть мусульманское королевство. Отмечалось, что туристическая виза стоимостью 80 долларов будет доступна даже одиноким женщинам.

До сентября 2019 году въезд в Саудовскую Аравию разрешался только бизнес-туристам или паломникам, которым выдаются специальные визы для посещения Мекки и Медины. Планы по введению визы для других иностранных путешественников обсуждались многие годы, однако консерватизм и бюрократия не давали стране осуществить их.

Напомним, ранее в этом году стало известно, что за два года действия безвизового режима Украины со странами Европейского союза и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок за границу. Мы также писали, что Украина занимает 44-е место из 109 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. Это стало возможным, поскольку украинцы имеют безвизовый доступ в 126 стран мира.

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Источник: Сегодня
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