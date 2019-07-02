Украинцы могут ездить без виз в 126 стран: опубликован обновленный рейтинг паспортов

За 10 лет количество безвизовых стран для украинцев выросло в 2,5 раза

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинцы снова начали массово оформлять биометрику. И ко второму кварталу 2019 года граждане страны имеют безвизовый доступ в 126 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 44-е место из 109 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. Свою позицию наша страна разделяет с Никарагуа и Тувалу. При этом Украина обгоняет соседние страны. Россия и Беларусь имеют показатели в 116 и 75 стран с безвизовым режимом соответственно.

"В предыдущем квартале показатель Украины был выше – 40-е место и 128 стран с безвизовым посещением. За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии (методология Индекса паспортов засчитывает визу по прибытии как безвизовый въезд, а электронную визу – нет)", – отмечается в результатах исследования.

Но если проанализировать показатели Украины за последние 10 лет, то можно увидеть существенный прогресс. В 2009 году украинцы могли посещать без визы всего 50 стран мира, пять лет назад – 79 стран.

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Возглавили рейтинг Япония, Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира. Южная Корея, которая три месяца назад также была на первой строчке, потеряла две позиции и теперь занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

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"Изменения в первых строчках Индекса вызваны в основном смягчением визовой политики Пакистана. В надежде привлечь туристов и стимулировать экономику Пакистан теперь предлагает визу про прибытии гражданам 50 стран, включая Финляндию, Швейцарию, Испанию, Мальту. Интересно, что это упрощение не распространяется ни на США, ни на Великобританию. Обе страны находятся на шестом месте (183 стран) – это самая низкая позиция, которую они занимали с 2010 года", – отмечают аналитики.

На последнем 109-м месте Индекса находится Афганистан с безвизовым доступом в 25 стран.

Напомним, с 1 июля в Украине подорожало оформление загранпаспортов и ID-карт. Новые расценки будут распространяться и на первое оформление, и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов.





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